Le date di apertura degli impianti di sci nei comprensori della Valtellina

martedì, 8 novembre 2022

Madesimo – Al via ufficialmente a novembre la stagione sciistica in Valtellina. Ecco nel dettaglio le aperture delle varie ski aree in Valtellina (condizione neve e meteo permettendo).

APERTURA IMPIANTI VALTELLINA

SANTA CATERINA VALFURVA

Apertura: dal 3 dicembre 2022 al 10 aprile 2023

LIVIGNO

Apertura: dal 3 dicembre 2022 al 1° maggio 2023

BORMIO

Apertura: dal 3 dicembre 2022 al 10 aprile 2023

VALMALENCO

Apertura: dal 3 dicembre 2022

MADESIMO / VALCHIAVENNA

Apertura: dal 26 novembre 2022

APRICA

Apertura: dal Ponte dell’Immacolata 2022

CIMA PIAZZI – SAN COLOMBANO

Apertura versante Cima Piazzi: dal 3 dicembre 2022 al 10 aprile 2023

Apertura versante San Colombano: dal 23 dicembre 2022 al 26 marzo 2023

TEGLIO

Apertura: in via di definizione

VALGEROLA

Apertura: dal 4 dicembre 2022