Le date del Folgaria Basketball Camp 2023

domenica, 25 dicembre 2022

Folgaria – Il Folgaria Basketball Camp ha confermato che nell’estate 2023 la manifestazione organizzata e diretta da Renato Caroli taglierà il traguardo 35esimo anno di vita.

Tra meno di sei mesi il FBC aspetta i camperini nella splendida cornice di Folgaria per un camp tutto “sport, vacanza e natura” con un programma ricco di novità per essere sempre sulla cresta dell’onda, anzi sulla cresta della montagna.

35 anni di storia, di amicizia, di vita vissuta assieme: camperini che sono diventati poi istruttori, genitori di oggi che erano i ‘campers’ di 6-7 lustri fa, insomma tre generazioni coinvolte in questo straordinario mondo che risponde al nome di Folgaria Basketball Camp. La macchina organizzativa sta per mettersi in moto, “Renatone” e il suo staff sono già carichi per la 35esima edizione che prenderà il via il prossimo 18 giugno. Cinque i turni previsti anche per il 2023, già note le date:

1° Turno dal 18/06 al 24/06/2023

2° turno dal 25/06 al 01/07/2023

3° turno dal 02/07 al 08/07/2023

4° turno dal 9/07 al 15/07/2023

5° turno dal 16/07 al 22/07/202

