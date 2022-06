Lavori sulla statale 42, da lunedì chiude lo svincolo di Costa Volpino

sabato, 11 giugno 2022

Costa Volpino – Anas ha programmato interventi di manutenzione straordinaria della statale 42 del Tonale con la chiusura dello svincolo “Costa Volpino- Rogno”.

Per eseguire i lavori in sicurezza verranno chiusi gli svincoli al km 65,500 sia le rampe di ingresso che di uscita, in entrambe le direzioni, dalle 9 alle 16:30 da lunedì 13 giugno fino a giovedì 16 giugno. Resteranno fruibili gli svincoli precedenti e successivi. Anas ha previsto una serie di opere nel corso del periodo estivo, con sistemazione svincolo, asfaltature e sostituzione di guard-rail lungo alcuni tratti della statale 42 in Valle Camonica.