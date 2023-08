Lavarone, inaugurata l’opera di Marco Mattalar

lunedì, 14 agosto 2023

Lavarone (Trento) – Inaugurata oggi a Lavarone (Trento) l’opera di Marco Mattalar “La Frau – Madre Natura”.

“Gli antichi dei degli alberi e delle fonti sono stati scacciati per sempre da queste montagne e il loro ricordo rimosso, ma la Frau non si è mai arresa all’oblio, il suo incessante lavoro per ricucire lo strappo tra la terra e il cielo è continuato”.

L’opera si trova lungo il sentiero del famosissimo Drago sempre realizzato da Marco Mattalar e fa parte del più ampio progetto Lavarone Green Land: un progetto per la valorizzazione del territorio di Lavarone e dell’Alpe Cimbra.

L’inaugurazione si è svolta alla presenza di moltissimi turisti e residenti e a tutti i bambini è stato consegnato il “Gioco Libro” per vivere da protagonisti l’esplorazione del sentiero. Presenti il sindaco di Lavarone, Isacco Corradi, l’artista Marco Mattalar, Simone Corradi della Falegnameria Corradi – che ha realizzato la cupola geodetica che fa parte dell’opera-, Maria Pace della Green Land Cooperativa di Comunità e l’Apt Alpe Cimbra, col direttore Daniela Vecchiato (video).

Una terra che promuove l’accoglienza e lo sviluppo attraverso iniziative pensate per vivere la montagna in modo autentico, allo scopo di raccontare e far scoprire un luogo in cui la sostenibilità, la condivisione e la meraviglia sono protagoniste.

VIDEO



Una terra in cui la natura è messa in primo piano e dove si promuove un turismo diverso, nuovo, in armonia con la montagna. Dove incontrare fiaba e avventura, svago e relax, arte e magia.