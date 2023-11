La Fraglia Vela Riva e la Spiaggia degli Olivi nel percorso storico di Riva del Garda

domenica, 19 novembre 2023

Riva del Garda – Fraglia Vela Riva e Riva Fiera Congressi hanno organizzato un evento intitolato La Fraglia della Vela Riva e la Spiaggia degli Olivi nel percorso storico culturale della città di Riva del Garda finalizzato a restituire alla città la storia del sodalizio e del compendio maroniano.

L’evento si è aperto con un convegno che, dopo i saluti del vicesindaco Silvia Betta e del presidente della Fraglia Andrea Camin, ha approfondito i seguenti argomenti: l’idea maroniana di sviluppo della città, la Fraglia della Vela Riva (foto credit Zerogradinord) la nascita, il suo sviluppo e i suoi trofei, il compendio rivano come risposta alle nuove esigenze, le ipotesi di sviluppo in un processo evolutivo del compendio con gli esperti di storia rivana Marialuisa Crosina, Federica Fanizza, Gabriele Ghirotti e il presidente di Riva Fiera Congressi Roberto Pellegrini.

Si parte dalla intuizione di Gabriele D’Annunzio di scegliere l’alto Garda come sede di un circolo nautico unico, per allora, nelle acque interne, per proseguire nella geniale idea di Maroni di uscire dalle mura della città per aprire a una nuova prospettiva di sviluppo, non solo città commerciale ma anche balneare. Prende cosi corpo l’attuale struttura del compendio della Spiaggia degli Olivi in parte adibita a balneazione (allora unica spiaggia pubblica) e in parte per attività sportiva. E proprio in questo periodo che nasce la Fraglia della Vela e che inizia a organizzare le prime regate a livello zonale ma ben presto a livello internazionale.

Per qualche decennio la Spiaggia degli Olivi è sede della Azienda Autonoma di Soggiorno diretta da Ettore Righi che opera continuamente nell’obbiettivo di internazionalizzare la città di Riva. La Fraglia è allineata a questo progetto tanto che nei primi anni ’50 organizza la Settimana Velica Internazionale del Garda, una regata che accoglie regatanti di tutte le classi olimpiche provenienti da tutto il mondo

Il compendio mantiene costante la sua caratteristica originaria per quanto riguarda l’attività della Fraglia Vela Riva che per altro sviluppa sempre di più l’attività velica ospitando regate di livello internazionale e campionati mondiali e, come fiore all’occhiello, il Meeting del Garda Optimist che ha raggiunto la 41ma edizione e che ogni anno vede la partecipazione di oltre 1000 giovanissimi provenienti da almeno 50 Paesi del mondo, e proprio per questo evento World Sailing, la federazione internazionale della vela, ha ritenuto di premiare Fraglia Vela Riva nel 2022 come circolo che organizza la migliore regata per bambini nel mondo.

La Spiaggia degli Olivi ha invece attraversato diverse fasi orientate a dare risposta e soddisfazione alle mutevoli esigenze espresse dalla città: spiaggia per la balneazione, discoteca, ristorante, eventi.

In Spiaggia degli Olivi è stato esposto ricchissimo materiale: i trofei ideati da autori di fama internazionale (tra gli altri Renato Brozzi, Silvio Gazzaniga, Eraldo Fozzer, Costantino Affer, Angelo Righetti, Egidio Boninsegna) vinti da atleti della Fraglia Vela Riva; e poi documenti, fotografie, filmati dell’epoca che riguardano l’attività del sodalizio e del compendio nel suo complesso, pubblicazioni di proprietà della Fraglia Vela Riva conservate presso la sede e prestati da vari Enti pubblici, da altri circoli velici del Lago di Garda e privati allo scopo di rappresentare una dinamica storia, che muove dagli anni ’30 dello scorso secolo fino ai giorni nostri.

Nei due giorni la mostra è stata visitata da poco meno di quattrocento visitatori, prevalentemente rivani, che hanno riscoperto il ricchissimo patrimonio che Fraglia Vela Riva e Spiaggia degli Ulivi rappresentano per la città.