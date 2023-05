La consegna dei Premi Rosa camuna in Lombardia: onorificenza ala memoria di Elena Fanchini

venerdì, 26 maggio 2023

Pian Camuno – Si terrà domani, sabato 27 maggio (ore 18.30, auditorium ‘Testori’ di Palazzo Lombardia), la cerimonia di consegna dei premi ‘Rosa camuna’, l’onorificenza più alta della Regione.

Il tradizionale e annuale riconoscimento viene conferito in occasione della ‘Festa della Lombardia’, che si celebra il 29 maggio, ed è destinato – su indicazione del presidente Attilio Fontana, della Giunta e del Consiglio regionale – alle associazioni, agli enti e alle persone che si sono contraddistinte per particolari attività di interesse pubblico.

“Premi – spiega Fontana – istituiti insieme al Consiglio regionale, per riconoscere pubblicamente l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno di coloro che si sono particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia. Sono molto felice di riconoscere pubblicamente l’impegno di tante persone che per la Lombardia rappresentano motivo di orgoglio. E per questo è giusto che vengano ringraziate e premiate. Sono certo che in una società liquida come quella in cui viviamo ci sia sempre più bisogno di figure così, per una Lombardia sempre più competitiva e solidale”.

La cerimonia di consegna dei premi è inserita all’interno della Festa della Lombardia, che si celebra il 29 maggio. La data commemora la storica ricorrenza del 1176 quando, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfisse l’esercito del Sacro Romano Impero Germanico.

Per l’edizione 2023, presso Palazzo Lombardia e piazza Città della Lombardia, è previsto un ricco programma di eventi pubblici che faranno da contorno (sabato e domenica) alla consegna dei Premi Rosa Camuna. Sarà possibile salire al Belvedere del 39° piano (dalle ore 14 alle ore 22) e saranno proposti diversi spettacoli.

PREMI ROSA CAMUNA 2023 E MOTIVAZIONE

ROBERTO ERNESTO MARONI (VA), alla memoria – Si è sempre battuto per raggiungere obiettivi fondamentali per attuare un’efficace riforma delle politiche del lavoro, per combattere reati quali lo stalking, le violenze e il suo impegno contro la mafia è stato riconosciuto universalmente.

Presidente della Regione dal 2013 al 2018, ha portato avanti riforme fondamentali per il nostro territorio, completato opere infrastrutturali strategiche, consolidato relazioni istituzionali che hanno favorito il commercio e le imprese del territorio anche all’estero. Stimato e amato professionalmente e umanamente.

ELENA FANCHINI (BG), alla memoria – Per la tenacia e l’impegno con cui ha saputo distinguersi nello sport e per la forte energia con cui si è rimessa in gioco quando ha lasciato le gare e gli allenamenti rappresentando un grande esempio di vita per tutti. Le sue innumerevoli vittorie conquistate sugli sci e il coraggio con cui ha sempre affrontato le nuove sfide ne fanno un grande orgoglio per il Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle della Guardia di Finanza, per la Nazionale Italiana di Sci Alpino, per la Val Camonica e tutta la Lombardia.

LEDHA, Lega per i diritti delle persone con disabilità APS (MI), impegnata dal 1979 a favore dei diritti e dell’inclusione sociale delle persone con disabilità. Coordina, affianca e sostiene oltre 180 associazioni nell’elaborazione di progetti, nella formazione e nell’assistenza legale dei propri aderenti.

CARMEN COLOMBO GALLI – (MI), ha svolto incarichi di alta responsabilità presso istituzioni pubbliche e private. Il suo contributo è stato fondamentale nella difesa dei diritti delle persone più fragili o svantaggiate e la sua azione è stata sempre guidata da grande onestà intellettuale e lungimiranza.

O.V.S. VILLELLA S.r.l. (VA), fondata nel 1975 si è sempre distinta per l’elevato grado di affidabilità, i livelli qualitativi e la solida struttura produttiva dell’azienda.

Oggi che è una società riconosciuta dall’Ente nazionale per l’Aviazione Civile e qualificata dalle più importanti aziende aeronautiche internazionali, continua a guardare in alto sostenendo progetti avveniristici.

PREMI ROSA CAMUNA ‘SPECIALI’ DEL PRESIDENTE 2023

GIUSEPPE PASINI (BS), presidente di Feralpi Group, una delle più qualificate aziende siderurgiche in Europa, specializzata nella produzione di acciaio per l’edilizia.

Si è impegnato anche per dare una svolta green al processo produttivo realizzando ‘acciaio verde’ con energie rinnovabili. Amante del territorio bresciano, sostiene la quadra del Feralpisalò che lo ripaga con grandi successi dal 2009 fino al 2023 con la promozione in serie B!

REGINA DE ALBERTIS (MI), prima donna a guidare Assimpredil Ance, l’Associazione delle Imprese Edili e Complementari di Milano, Lodi, Monza e Brianza con una proficua esperienza nell’impresa di famiglia Borio Mangiarotti spa.

Una rappresentante d’eccellenza della capacità imprenditoriale e manageriale femminile e una valida alleata per il governo del nostro territorio.

PREMI SPECIALI TEMATICI

– Premio speciale Arti e spettacolo

MAX PEZZALI (PV), ha debuttato nel 1991 e da allora i suoi album hanno registrato milioni di copie vendute e innumerevoli riconoscimenti artistici e dischi di platino.

Racconta con ironia e immediatezza l’amore, l’amicizia, le difficoltà e la vita delle generazioni di ieri e di oggi.

Un cantautore apprezzato nella scena musicale italiana che ha prestato spesso la sua arte a favore di progetti benefici e di solidarietà.

ANDREA PUCCI (MI), cabarettista, presentatore ed animatore di spettacoli in cui dialoga e improvvisa con il suo pubblico sempre più ampio e appassionato. Un profondo conoscitore dell’animo umano e attento osservatore della nostra quotidianità, delle sue piccolezze, delle sue manie.

CRISTINA FROSINI (MI), ha saputo imprimere una svolta innovativa nella gestione del Conservatorio ‘Giuseppe Verdi’ di Milano affiancando ai programmi musicali più tradizionali e classici anche generi moderni, pop-rock e contemporanei.

– Premio speciale per la cultura e l’attualità

MAURO DELLA PORTA RAFFO (VA), uno dei più qualificati esperti a livello internazionale di storia politica degli Stati Uniti e presidente onorario della Fondazione Italia USA.

Ha promosso iniziative culturali di altissimo profilo e ha incontrato personalità di spicco della cultura, del giornalismo e dello spettacolo conducendo dibattiti e conversazioni sempre stimolanti e spesso provocatorie.

– Premio Speciale per la Solidarietà

DAMIANO RIZZI Soleterre (MI), dal 2006 si occupa dell’assistenza psicologica e sociale alle persone malate e alle loro famiglie in Paesi in condizioni di povertà, di insicurezza sociale o stato di guerra. Coordina progetti umanitari rivolti all’infanzia, all’adolescenza e alle famiglie affrontando i gravi problemi della malattia in condizioni pericolo. Da quest’anno opera a Kiev e Leopoli provando a garantire continuità alle cure chemioterapiche per migliaia di bambini ucraini malati di cancro.

– Premio Speciale per la Conoscenza e la Ricerca

GIULIA GRANCINI (PV), scienziata e ricercatrice presso l’Università di Pavia. Ha lanciato una sfida energetica globale proponendo soluzioni scientifiche e tecnologiche complesse che riesce anche ad illustrare con estrema semplicità e chiarezza.

– Premio Speciale per lo sport

ARTURO MERZARIO (CO), un grande campione dell’automobilismo italiano che ha corso ha corso in tutte le diverse categorie, fino alla Formula 1. Le sue gare hanno fatto vivere agli appassionati emozioni fortissime e i suoi successi mondiali sono stati esaltanti per tutto il vastissimo pubblico di sportivi e non.

– Premio Speciale Politiche per i giovani

PAOLO DE NADAI (MI), ha fondato nel 2016 One Day Group, il business & community builder che oggi dà lavoro a 160 giovani con un’età media di 30 anni. Offre ai giovani opportunità di crescita professionale e spazio per sperimentare progetti innovativi.

ASSOCIAZIONE COMETA (CO), impegnata dal 1986 nell’accoglienza, nell’educazione di bambini e ragazzi e nel sostegno delle loro famiglie per promuoverne lo sviluppo e una crescita serena.

Favorisce la piena espressione delle capacità e dei talenti di ciascuno offrendo un contesto stimolante e creativo, dove i piccoli ospiti si sentono valorizzati, acquisendo fiducia in se stessi, competenze e conoscenze professionalizzanti.

– Premio Speciale Tradizioni storiche

FONDAZIONE PALIO DI LEGNANO (MI), costituita nel 2022 per gestire la rievocazione storica della Battaglia di Legnano combattuta nell’anno 1176. Un grande evento che richiama famiglie, scuole, visitatori e che anima il territorio con spettacoli e la sfilata storica, prima in Europa come rievocazione di raffinata ricercatezza stilistica.

MENZIONI PREMIO ROSA CAMUNA

IVANA GIANNETTI (BS), con la sua Associazione Telefono Azzurro e Rosa lavora da oltre 35 anni per dare risposta all’appello di chi ha bisogno di aiuto, offrendo servizi di consulenza psicologica e legale, realizzando le Case Azzurro Rosa per l’accoglienza e attivando centri per l’ascolto sul territorio.

ANGELO MARRA (MI), nel 2008 ha costituito AQUAS, Associazione per la Qualità Sociale APS con la quale organizza concerti, mostre e convegni per promuovere la cura e la prevenzione di tumori e malattie cardiache, collaborando attivamente con specialisti dello IEO e di AREU e donando presidi medici e defibrillatori per la città di Milano e per le Forze dell’Ordine.

PIERLUIGI CECCARDI (MN), pioniere dell’imprenditoria mantovana e lombarda. Dal 1970 la Raccorderie Metalliche è stata in continua crescita e oggi nei suoi due stabilimenti occupa oltre 350 persone, addetti e collaboratori, assumendo il ruolo di produttore di primo piano e player di importanza internazionale nelle forniture di materiale per il settore termosanitario e navale.

EOS APS – LA CASA DI LEO (BG), inaugurata nel 2018, ha accolto oltre 120 famiglie offrendo loro ospitalità gratuita e assistenza altamente professionale.

Ha attuato un modello di housing pediatrico unico nel contesto lombardo e capace di migliorare sensibilmente le condizioni di difficoltà in cui vivono i bambini più fragili e le loro famiglie.

GIUSEPPE MOIOLI (LC), gloria del canottaggio e grande orgoglio lombardo per le sue vittorie alle Olimpiadi del 1948 e ai Campionati Europei del 1947, 1949, 1950 e 1958. La sua passione per lo sport e per i giovani ne fanno ancora oggi, a 95 anni, una guida per molti atleti che sono cresciuti seguendo i suoi insegnamenti presso l’ASD Canottieri Moto Guzzi.

SIMONE LUNGHI (PV), la passione per la canoa e l’amore per la natura, l’ambiente e i corsi d’acqua lo spingono sempre più spesso nella preziosa impresa di tutelare e curare i Navigli lombardi. Ha saputo coinvolgere tanti giovani, volontari e scuole di ogni grado.

A.I.S.L.A. ONLUS Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (MI), impegnata da 40 anni nel sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica attraverso il finanziamento di molteplici progetti nel campo dell’assistenza, della formazione, dell’informazione e della ricerca. Sempre coraggiosamente al fianco di migliaia di famiglie che convivono con questa grave malattia.

STEFANO CIVETTINI (BG), titolare di C.R.S. Impianti S.r.l. dimostra quotidianamente il suo impegno nei confronti dell’ambiente, della sostenibilità e della sicurezza operando per progettare, realizzare e manutenere impianti tecnologici e innovativi.

CAROLINA CORTELLINI (CR), cofondatrice di Microdata Group e presidente del consorzio CRIT Cremona Information Technology.

Attraverso le nuove tecnologie di comunicazione e informazione persegue l’obiettivo di migliorare la competitività e il potenziale attrattivo del territorio. Ha dato vita ad un polo tecnologico che è un centro di eccellenza e il punto di riferimento principale dell’economia digitale del territorio.