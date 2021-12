Klimahouse 2022 si terrà nel mese di maggio a Fiera Bolzano

lunedì, 20 dicembre 2021

Bolzano – Klimahouse 2022 si terrà nel mese di maggio – dal 18 al 21 maggio – con l’obiettivo di garantire una pianificazione con più sicurezza e serenità per tutti gli attori coinvolti, dagli espositori ai partner, fino ai visitatori.

La struttura dei padiglioni e il vasto programma-eventi, con le novità dei due palchi in fiera e della suddivisione tematica delle giornate di manifestazione rimarranno invariati, così come momenti chiave quali il Klimahouse Congress, il Klimahouse Prize e Klimamobility.

“Negli ultimi giorni la situazione è evoluta molto rapidamente e l’insicurezza legata alla pandemia ha reso necessarie delle riflessioni approfondite in merito all’organizzazione di Klimahouse. Fiera Bolzano, in nome del suo ruolo non solo di ente organizzatore, ma soprattutto di partner delle aziende espositrici, ha ritenuto quindi fondamentale coinvolgerle in questo processo decisionale. Quest’ultimo si è concluso con una scelta condivisa che punta a tutelare, da diversi punti di vista, tutti gli attori coinvolti. Siamo sicuri che quest’edizione primaverile di Klimahouse sarà un successo che non si limiterà al quartiere fieristico, ma coinvolgerà anche tutta la città di Bolzano”, dichiara Thomas Mur, Direttore di Fiera Bolzano.

A fine gennaio 2022, in ottica di una “Road to Klimahouse”, si terrà a Fiera Bolzano una giornata di confronto, organizzata in modalità ibrida, legata al mondo del legno e dell’architettura. Tutte le informazioni su questo evento verranno diffuse nelle prossime settimane.