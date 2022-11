Integratori naturali per la gravidanza

lunedì, 28 novembre 2022

La gravidanza è un momento delicato nella vita di una donna. Per affrontare al meglio questa condizione rivoluzionaria che riguarda il corpo femminile, è importante assumere tutte le sostanze nutritive di cui l’organismo ha bisogno, indispensabili sia per la salute della mamma che quella del bambino.

Sfatiamo le vecchie convinzioni per cui una donna deve mangiare doppio quando è incinta; è vero però che durante la gravidanza si deve mantenere un apporto nutritivo ottimale e bilanciato.

Mantenere una corretta alimentazione è il modo migliore per ottenere la giusta dose di nutrienti di cui l’organismo ha bisogno prima, durante e dopo la gravidanza. Molte donne ricorrono agli integratori alimentari per la gravidanza. Purtroppo, anche una donna in buona salute può avere insufficienze vitaminiche. In commercio ci sono molti prodotti naturali dedicati alle donne in gravidanza: consigliamo di optare per gli integratori alimentari formulati per mantenere il corretto fabbisogno di Acido Folico e Omega-3, come Prontogral 500 di Leonardo Medica.

I nutrienti necessari per una gravidanza in salute

Cosa deve contenere un buon integratore per la gravidanza per essere completo? Cerchiamo di capire quali sono i principi nutritivi e le sostanze che devono essere integrate durante la gestazione.

– Acido Folico: svolge un’azione preventiva dei difetti di chiusura del tubo neurale. Ogni donna dovrebbe assumere il 65% del fabbisogno giornaliero di Acido Folico sotto forma di integratori alimentari.

– Ferro: è molto comune in gravidanza avere una carenza di Ferro. Pertanto, l’integrazione di Ferro in gravidanza è sicuramente consigliata.

– Vitamina D: è preziosa in gravidanza per l’assorbimento del Calcio e la formazione dell’apparato scheletrico del feto.

– Vitamina B12: è indicata per lo sviluppo neurologico del bambino e per la formazione dei globuli rossi. Il fabbisogno giornaliero quasi raddoppia in gravidanza, quindi è necessario assumere un’integrazione durante i 9 mesi di gestazione.

– DHA: si tratta di un acido grasso della famiglia degli Omega-3, associato allo sviluppo cerebrale del feto e del corretto sviluppo della retina. In natura si trova principalmente nel pesce. Durante la gravidanza e l’allattamento, è consigliato assumere integratori alimentari contenenti DHA per sopperire alla naturale carenza di questo acido grasso.

Prima di scegliere quale integratore alimentare per la gravidanza assumere, è sempre bene confrontarsi con un ginecologo, che saprà consigliare il prodotto più adatto alle proprie esigenze.

