Impianto dell’acqua potabile al rifugio Garibaldi e riapertura della chiesetta

domenica, 11 settembre 2022

Temù – Doppio appuntamento al rifugio Garibaldi: è stato inaugurato l’impianto di potabilizzazione dell’acqua ed è stata riaperta la chiesetta dopo i lavori di sistemazione del tetto distrutto dal vento lo scorso febbraio.

Nell’ambito del progetto “Climbing For Climate in Adamello” è stato infatti realizzato l’impianto di potabilizzazione dell’acqua che scende dal nevaio del Venerocolo: una vasca di accumulo raccoglie l’acqua, quindi c’è una linea di trattamento dotata di vari sistemi di filtrazione e i tubi che portano l’acqua sia al rubinetto destinato agli escursionisti sia al rifugio Garibaldi. L’impianto pone rimedio alla mancanza di acqua potabile, finora i rifornimenti avvenivano con l’elicottero. Il rettore dell’Università di Brescia, professor Maurizio Tira, sottolinea: “il tema dell’acqua potabile nei rifugi alpini è un passaggio importante per l’uso sostenibile delle aree montane e della risorsa idrica”.

Sempre nella giornata di ieri è stata riaperta la chiesetta, molto amata dagli escursionisti, di proprietà del Cai di Brescia. Il tetto della chiesa era stato danneggiato lo scorso febbraio dal forte vento e i volontari erano saliti per mettere al riparo dalle intemperie, arredi e dipinti.

Per i lavori di sistemazione però – viste le condizioni a 2.500 metri di quota – si è dovuto attendere l’estate. Iniziati a luglio si sono conclusi a fine agosto e ieri il Cai di Brescia ha organizzato una cerimonia per la riapertura della chiesetta.

di Ch.P.