Illuminazione natalizia spenta dalle 23 alle 6 in Alto Adige

mercoledì, 16 novembre 2022

Bolzano – Illuminazione natalizia: tre misure per la riduzione dei consumi in provincia di Bolzano.

Via libera della Giunta alle nuove misure per la limitazione dell’illuminazione pubblica durante il periodo natalizio. Obiettivo ridurre il consumo di energia elettrica di almeno il 30%.­

La riduzione dell’inquinamento luminoso e il conseguente risparmio energetico comportano una riduzione di CO2 e rappresentano un tassello della politica provinciale per quanto riguarda la tutela del clima. I criteri, sulla base dei quali sono stati delineati i provvedimenti, sono stati approvati dalla Giunta lo scorso 5 luglio e vanno nella direzione di ridurre il consumo di energia apparentemente superfluo.

L’esecutivo ha approvato le nuove misure di contenimento dell’illuminazione natalizia, adeguando parzialmente il testo definitivo alle richieste del Consorzio dei Comuni. “Dobbiamo puntare, anche con queste nuove misure, a migliorare la qualità dell’illuminazione pubblica, riducendo lo spreco di energia elettrica e ottimizzando un’illuminazione sostenibile: un passaggio che va nella direzione di tutelare l’ambiente e garantire anche un risparmio economico”, ha sottolineato il presidente della Giunta, Arno Kompatscher. “Con queste tre misure puntiamo ad una riduzione del consumo di energia elettrica di almeno il 30%: a tale scopo, i Comuni potranno decidere autonomamente come raggiungere questo obiettivo”, ha concluso il presidente.

Tre misure per il risparmio energetico

Le tre misure riguardano esclusivamente l’illuminazione pubblica e non più privata. L’illuminazione natalizia sarà consentita solamente dal 25 novembre 2022 al 6 gennaio 2023, anziché dal 15 novembre al 15 gennaio. L’illuminazione natalizia pubblica dovrà essere spenta almeno tra le ore 23 e le 6 e dunque andrà a decadere il periodo transitorio di un anno per l’adeguamento degli impianti. Inoltre, la delibera prevede che nei casi in cui l’illuminazione natalizia sia collegata all’illuminazione stradale e non sia possibile a breve predisporre lo spegnimento automatico con pianificazione oraria, è consentita l’accensione parziale dell’illuminazione natalizia o potrà comunque essere adottata una misura di risparmio energetico alternativa.