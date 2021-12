Il Piano della Prevenzione del Trentino fino al 2025

lunedì, 13 dicembre 2021

Trento – Aggiornato il Piano provinciale della Prevenzione 2021-2025 del Trentino.

“Il Piano provinciale per la prevenzione 2021-2025 risponde ad un mandato nazionale, rappresentato dal Piano nazionale delle prevenzione (PNP) ma, nel contempo, rappresenta anche un’applicazione operativa del Piano per la salute del Trentino – spiega l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana (nella foto)-. Si tratta di una naturale convergenza data la condivisione degli obiettivi dei diversi piani: ridurre la mortalità precoce ed evitabile entro il 2025 con particolare attenzione alle disuguaglianze sociali e la difesa dell’ambiente. Sono temi intrecciati: la stessa pandemia da Covid-19 ha ampiamente evidenziato come come uomo, animali e ambiente siano fortemente connessi. Per questo – prosegue l’assessore – il Piano per la prevenzione è strettamente connesso con i temi di Agenda 2030 e con la stessa strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile che è stata già declinata da questo esecutivo a livello locale”.

Il Piano provinciale per la Prevenzione, approvato dall’esecutivo su indicazione dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, sarà il riferimento per la programmazione provinciale della prevenzione fino al 31 dicembre 2025.

Il Piano provinciale per la Prevenzione è articolato in 15 Programmi che toccano tematiche quali la scuola, la sicurezza sul lavoro, le comunità, l’ambiente e temi specifici quali le dipendenze, aspetti legati alle malattie infettive, alla salute nei primi 1000 giorni, agli incidenti stradali e domestici, ad alimenti e nutrizione. Questi 15 programmi vengono realizzati attraverso specifiche azioni, individuate all’interno di ciascun Programma e monitorate con appositi indicatori.

L’insieme dei programmi copre i diversi setting ovvero i contesti sociali nei quali i cittadini si possono trovare (comunità, scuola, lavoro, servizio sanitario) e abbraccia l’intero arco della vita. Inoltre sono stati valutati i possibili effetti sulle disuguaglianze dei programmi e delle azioni, alcune delle quali (una azione per ogni Programma) sono finalizzate in maniera più specifica alla riduzione delle disuguaglianze. Il Piano verrà realizzato dal 2022 al 2025.