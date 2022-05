Il Garda Trentino meta da sogno anche per i giganti della neve

mercoledì, 25 maggio 2022

Riva del Garda – Il Garda Trentino è la meta d’eccellenza per chi ama l’attività all’aria aperta, a tutti i livelli, e anche i giganti dello sport a livello mondiale non riescono a resistere al richiamo di questo territorio. A nove anni di distanza dall’ultima volta, la Nazionale Maschile Norvegese di Sci Alpino ha voluto con forza fare ritorno sulle sponde trentine del Lago di Garda per un breve ma intenso ritiro estivo, da giovedì 19 a martedì 24 maggio, in vista della prossima stagione invernale. Durante il ritiro estivo nel Garda Trentino, la nazionale norvegese di sci alpino si è sfidata anche nella Via Ferrata di Rio Ruzza (Credits: APT Garda Dolomiti).

Gli Attacking Vikings sono da anni realtà di riferimento a livello globale nel Circo Bianco, soprattutto in ambito maschile: fra i dieci atleti presenti spiccano i nomi di Aleksander Aamodt Kilde, vincitore della Coppa del Mondo generale nel 2020 e secondo assoluto nell’ultima stagione, costellata da sette successi, Sebastian Foss Solevåg, Campione del Mondo in carica di slalom e vincitore nell’ultima annata della 3Tre di Madonna di Campiglio, e i giovani Lucas Braathen e Atle Lie McGrath, entrambi vincitori in slalom in Coppa del Mondo nel 2022.

Gli atleti guidati dal tecnico Michael Sutti Rottensteiner, hanno trascorso giornate intense svolgendo un programma di attività fisica ben diversificata per sfruttare al meglio le infinite possibilità che il Garda Trentino offre di vivere e fare sport all’aria aperta.

Lunedì 23 maggio, presso il Molo 44 del Du Lac et Du Parc Grand Resort di Riva del Garda, si è tenuto un incontro con la stampa, alla presenza del Direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Oskar Schwazer e dell’Assessore allo Sport di Riva del Garda Silvio Salizzoni che ha portato il saluto della città: “È un vero onore accogliere atleti di questo calibro nella nostra città: ci auguriamo che l’ambiente e il clima del Garda Trentino portino giovamento e ancora grandi vittorie a questa squadra”.

Come nove anni fa avvenne per il gruppo guidato da due giganti come Aksel Svindal e Kjetill Jansrud, gli Attacking Vikings hanno trovato immediatamente il proprio feeling nel Garda Trentino, mettendosi alla prova fra diverse discipline, fra preparazione fisica e puro divertimento in una fase ancora prodromica del percorso verso la stagione 2022/2023, che vivrà il proprio apice con i Mondiali di Courchevel/Meribel nel febbraio 2023.

Nelle loro attività, gli atleti norvegesi si sono dilettati in bici da strada, attraversando il borgo di Tenno e sono saliti ad ammirare la bellezza di Punta Larici in Mountain Bike, si sono sfidati con il Windsurf presso il Circolo Surf Segnana e con la Via Ferrata di Rio Ruzza (o “Signora delle Acque”), oltre a divertirsi in riva al lago fra volley e pallacanestro. “Trascorrere del tempo insieme alla mia squadra in Trentino, fra Garda Trentino e Paganella è un’esperienza fantastica: qui abbiamo trovato tutto quello che potessimo desiderare a livello di attività, oltre ad un meteo fantastico. Abbiamo trascorso giornate molto intense ma ci siamo divertiti moltissimo!” – ha dichiarato Aleksander Aamodt Kilde.

D’altra parte, il ritiro della più forte squadra di sci alpino a livello mondiale non fa che confermare la lunga tradizione che associa gli sportivi ai massimi livelli al Garda Trentino: una storia che negli anni ha visto protagonisti il Bayern Monaco calcistico e quello del basket, la nazionale italiana di ciclismo su strada come le azzurre della combinata nordica, e molti altri.

“È un grande onore avere la Nazionale Norvegese nel nostro territorio perché sottolinea come il Garda Trentino sia la meta ideale per praticare sport outdoor in un microclima eccezionale – ha commentato il Direttore di Garda Dolomiti S.p.A. Oskar Schwazer -. Avere atleti di questo livello che praticano sport qui è uno stimolo ulteriore per noi per lavorare sul nostro prodotto outdoor. Speriamo che nel prossimo ritiro nel Garda Trentino gli atleti possano trovare un territorio ancora più attento alle loro esigenze”.

“È sempre un orgoglio quando i grandi campioni scelgono il Trentino per la loro preparazione. Dopo la stagione agonistica invernale, quando la Nazionale norvegese è di casa nella skiarea della Paganella, gli atleti scelgono il Trentino anche per la preparazione estiva. Dal Garda Trentino fino alle Dolomiti, la squadra ha pedalato, corso e provato anche nuove attività come il windsurf o la ferrata in un trionfo di multidisciplinarità sportiva. Auguriamo alla Nazionale norvegese di continuare ad essere protagonista ai più alti livelli, nel solco della proficua collaborazione che da tanti anni ci lega a questi campioni” – ha concluso l’amministratore delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini.