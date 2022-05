Il Consiglio comunale di Temù approva il piano So.Sv.A.V

lunedì, 30 maggio 2022

Temù – Il Consiglio comunale di Temù (Brescia), che si è riunito ieri sera – domenica 29 maggio, ha approvato a maggioranza (la minoranza rappresentata da Fabio Fogliaresi ha abbandonato l’aula) il provvedimento legato alla So.Sv.A.V. (Società dello Sviluppo per l’Alta Valle Camonica) Srl, relativa al mancato versamento di Imu per una somma superiore al milione e mezzo.

A ripercorrere la vicenda è stato Giuseppe Pasina (nella foto), sindaco di Temù, che ha analizzato quanto accaduto, le analisi tecnico economico gestionale dell’Università di Brescia e la soluzione individuata dal Comune con il recupero di serie di interventi e investimenti che saranno effettuati dalla società per una cifra pari a quanto avrebbe dovuto versare all’ente locale. Di fatto viene annullata la convenzione del 2007, che prevedeva un versamento di 180mila euro di Imu nelle casse del Comune e introdotta – con la delibera approvata ieri sera una nuova convenzione tra So.Sv.A.V.e Comune di Temù che prevede l’azzeramento della precedente somma, con però un risparmio che in base alle classificazioni individuate dal Comune sale al 40% e al 60%. L’ammontare è di 80mila euro, però su un lungo periodo, che va quindi in compensazione con quanto previsto in precedenza.

Nel dibattito sono intervenuti il consigliere di maggioranza Corrado Tomasi e il consigliere di minoranza Fabio Fogliaresi, che ha annunciato di abbandonare l’aula. Il provvedimento, che chiude una vicenda che aveva sollevato polemiche due anni fa ed era stata al centro di dibattito politico in Alta Valle Camonica, è stato approvato solo dalla maggioranza che giuda il Comune di Temù.