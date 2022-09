I servizi più richiesti negli Asili Nido

mercoledì, 14 settembre 2022

Le famiglie, a differenza del passato, hanno modificato radicalmente i propri bisogni in tema di asili nido e scuole per l’infanzia. Se fino a qualche anno fa, l’iscrizione a queste strutture era collegata quasi unicamente ai servizi strettamente educativi offerti, oggi i genitori sono divenuti più esigenti e nella scelta finale valutano anche altri fattori determinanti per la crescita e lo sviluppo cognitivo e relazionale del proprio figlio e la capacità di proporre un supporto fattivo alle mamme e ai papà nella vita di tutti i giorni.

Cosa ricercano i genitori

Nel decidere in quale asilo nido iscrivere i propri figli i genitori prendono in considerazione diverse variabili non unicamente legate alla formazione dei bambini. Se da una parte rimane sempre fondamentale l’offerta formativa proposta dalle strutture, come i programmi educativi, la professionalità e la competenza dello staff coinvolto e la possibilità di fornire ai più piccoli gli strumenti necessari per comprendere al meglio i mutamenti della società odierna, dall’altra grande importanza è rivolta all’opportunità che queste strutture hanno nel proporre tutta una serie di servizi in grado di aiutare e coinvolgere le famiglie con attività accessorie, anche fuori dall’orario scolastico.

I servizi di Welfare aziendale

Tra i fattori che possono fare la differenza nello scegliere la struttura più adatta alle esigenze personali, ci sono sicuramente quelli relativi al welfare aziendale. Un asilo nido collegato alla azienda per la quale uno dei genitori lavora consente a quest’ultimo di poter portare avanti la propria vita professionale quotidiana con maggiore tranquillità, potendo contare sulla vicinanza rispetto al proprio luogo di lavoro e sulla possibilità di avere un maggiore controllo e capacità di intervento in caso dovessero sopraggiungere dei problemi per il proprio figlio.

Una evidenza che riguarda in misura maggiore le mamme che in questo modo possono bilanciare i propri desideri di carriera con la necessità di gestire la giornata dei propri bambini, senza dover rinunciare alla propria crescita lavorativa. Altro elemento collegato a questo punto, la flessibilità che gli asili nido aziendali hanno rispetto alle altre strutture educative, soprattutto in periodi dell’anno come quello estivo dove la chiusura delle scuole può complicare non poco la situazione per i genitori lavoratori, costretti a chiedere aiuto ai nonni o a optare per il babysitting. Non è un caso quindi che sempre più realtà imprenditoriali stringano accordi con le società specializzate nell’apertura di asili nido aziendali, elemento ormai considerato determinante per l’accettazione di un nuovo lavoro e per la soddisfazione del dipendente stesso.

I centri soggiorno estivi

I centri e i soggiorni estivi rappresentano un altro fattore decisivo per la scelta finale. Un asilo che propone questo tipo di servizio aiuta le famiglie nell’organizzare al meglio il tempo libero dei propri figli, sapendo di contare su un’organizzazione che durante tutto l’anno si è presa già cura di quest’ultimi e sulla professionalità con la quale sono in grado di gestirli.

Stesso discorso per quanto concerne la programmazione di eventi e progetti speciali nei quali i genitori possono essere realmente coinvolti nelle attività giornaliere o particolari, migliorando il rapporto con i figli e conoscendo gli altri genitori, in un clima in cui l’aspetto ludico e formativo vanno di pari passo.

Infine, la capacità di queste strutture di essere in grado di gestire al meglio la disabilità, con soluzioni che tengono conto delle particolari esigenze legate a questa condizione e in grado di fornire gli strumenti migliori per far esprimere al meglio le potenzialità dei bambini con soluzioni all’avanguardia ed educatori formati specificatamente in questo senso.

I servizi di Crescere Insieme

Tra le aziende impegnate nel settore dell’educazione infantile, Crescere Insieme rappresenta una realtà leader che grazie all’esperienza maturata in oltre 30 anni di attività ha compreso pienamente le molteplici esigenze che le famiglie richiedono, creando un solido e in continua espansione network di asili nido privati in franchising che rispondono a ogni specifica richiesta di questo comparto: i servizi per l’infanzia di Crescere Insieme, infatti, contemplano ogni aspetto della crescita del bambino, dando allo stesso tempo importanza equivalente al supporto per le famiglie.

Oltre a un’offerta educativa d’eccellenza comprovata, l’azienda offre innumerevoli attività che si rivolgono anche ai genitori, configurandosi come un polo di servizi in grado di aiutare le mamme e i papà in altri aspetti della vita quotidiana. Parallelamente alla creazione di centri estivi, laboratori creativi e per il bilinguismo ed eventi particolari in determinati momenti dell’anno, Crescere Insieme si mette a disposizione per il supporto psicologico e il sostegno alla genitorialità avvalendosi di figure professionali competenti in grado di fornire una reale e qualificata assistenza, supportando le famiglie nel prendere le decisioni migliori per la crescita dei propri figli.

A questo si aggiunge la disponibilità nei confronti delle società, proponendo asili nido aziendali che portano a vantaggi tangibili in termini di produttività, reputazione e creazione di un clima lavorativo sano nel quale i genitori-lavoratori sono pienamente soddisfatti.