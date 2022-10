Hotel, inaugurata a Bolzano la 46esima fiera della ristorazione e hotellerie

lunedì, 17 ottobre 2022

Bolzano – E’ stata inaugurata oggi la 46esima edizione di Hotel, la fiera internazionale della ristorazione e per l’hotellerie in calendario a Fiera Bolzano fino a giovedì 20 ottobre. Alla cerimonia d’inaugurazione, che si è svolta nello stand dell’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti HGV, sono intervenuti Armin Hilpold, presidente Fiera Bolzano SpA.; Manfred Pinzger, presidente Unione Albergatori e Pubblici Esercenti HGV; Giovanni Battaiola, presidente ASAT (Associazione Albergatori ed imprese turistiche Trentino); Theresa Haid, direttrice Vitalpin; Reiner Münnich, amministratore delegato Associazione altoatesina dei cuochi SKV; Luis Walcher, vicesindaco di Bolzano e Arnold Schuler, assessore provinciale al Turismo.

Il presidente Armin Hilpold (nel video), presidente Fiera Bolzano SpA., ha illustrato i dati sull’edizione 2022 di Hotel, con 500 aziende espositrici e 45 eventi e 20mila contatti con professionisti dell’ospitalità. Inoltre mercoledì 19 ottobre, le 66 cantine aderenti con i loro oltre 350 vini, saranno quindi presenti a Fiera Bolzano, in uno spazio espositivo di 500 metri quadri, per la tradizionale degustazione annuale dell’Associazione: Vinea Tirolensis, ospitata per la settima volta in occasione di Hotel. Quest’anno – ha rimarcato Armin Hilpold – per la prima volta, saranno presenti anche 15 produttori trentini, pronti a far conoscere e assaggiare i loro prestigiosi vini. Inoltre giovedì 20 tornerà invece la biblioteca del vino, il banco di degustazione curato da esperti sommelier.

Invece Manfred Pinzger, presidente Unione Albergatori e Pubblici Esercenti HGV ha sottolineato gli impegni e l’attività del settore, dopo la pandemia e ora alla prese con il caro energia ed ha evidenziato l’importanza di una rassegna come Hotel, mentre Giovanni Battaiola (nel video) ha posto l’accento su tre temi: caro energia, destagionalizzazione del turismo e collaborazione tra Trentino e Alto Adige.

La 46esima edizione di Hotel mette al centro innovazione e digitalizzazione, alimentazione e architettura sotto all’immancabile tetto della sostenibilità, con un Award interamente dedicato alla tematica.

Oggi, oltre alla cerimonia d’inaugurazione si è svolta la premiazione del Sustainability Award sull’Hotel Connects Stage, il palco tra le corsie. Quattro le categorie, ovvero: Sustainable Technology, Circular Design, Sustainable Food&Drinks, e Sustainable Tourism Pioneers pow ered by IDM. Le prime tre – dedicate rispettivamente a prodotti e servizi che portano una significativa innovazione tecnologica, che dimostrano di avere un design globale sostenibile e che secondo i principi del “ciclo chiuso”, sono fatti con materiali riciclati e riciclabili e ad alimenti o prodotti di nuova o diversa concezione, guidati da criteri di sostenibilità lungo tutta la catena di produzione riservate agli espositori di Hotel. La quarta è invece pensata per i visitatori e, più nello specifico, per gli esercizi del settore turistico in grado di dimostrare un orientamento globale sostenibile nella loro attività e capaci di distinguersi grazie a speciali soluzioni green nelle offerte o nei servizi.

Hotel, come di consueto, non è solo fiera. Numerosi i momenti di networking e divertimento in programma, ospitati all’interno del FieraMesse H1 Eventspace. A partire dalla Opening Night, dalle 18 di oggi – lunedì 17 ottobre – con tanta musica e cibo attendono i partecipanti che potranno rilassarsi alla fine della prima stimolante giornata di manifestazione.

Hotel 2022:

4 giorni | 45 Speaker | 500 aziende alla ricerca di nuovi contatti | 20.000 professionisti dell’ospitalità

Da lunedì 17 a giovedì 20 ottobre | 9:30 – 18

Ticket online – 24 euro invece di 30

Assieme a Vinea Tirolensis 19 ottobre | Biblioteca del vino 20 ottobre

Con il tuo ticket online viaggi gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige.

Per i visitatori da fuori Provincia, la convenzione vale a partire da Salorno.

Tutte le informazioni: www.fieramesse.com