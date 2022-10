Ristorazione e hotellerie, grande apertura di Hotel a Fiera Bolzano

lunedì, 17 ottobre 2022

Bolzano – Inaugurata la 46esima edizione di Hotel a Fiera Bolzano presso lo stand dell’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti HGV. Hotel, fiera internazionale per hôtellerie e ristorazione, è in programma a Fiera Bolzano fino a giovedì 20 ottobre dalle 9:30 alle 18 (giovedì fino alle 17).

Martedì 18 ottobre sarà la giornata del Food, con un evento alle 14 sull’Hotel Connects Stage, dedicato ad una tematica di primo piano per l’hôtellerie moderna: le colazioni d’albergo. L’intervento, curato da Angelo Carrillo, ispettore per la guida ai “Ristoranti d’Italia” dell’Espresso, nonché Presidente di Slow Food Alto Adige, in 45 minuti offrirà spunti ed idee per migliorare l’offerta della prima colazione attraverso l’impiego consapevole di prodotti locali o la loro autoproduzione, come nel caso dello yogurt e dei cereali fermentati.

Nella stessa giornata inoltre, gli ambasciatori culinari dell’Alto Adige saranno premiati a Hotel con una giornata a loro dedicata. I riflettori saranno puntati in particolare sui giovani talenti: sul palco, alle 11:30, saranno invitati giovani chef promettenti dell’Euregio, tra cui il Trentino Matteo Delvai, della scuola di cucina di Norbert Niederkofler.

(Nella foto © Marco-Parisi il taglio del nastro con da sinistra Helmut Tauber, presidente Distretto Valle Isarco Unione Albergatori e (Pubblici Esercenti HGV, Esther Mutschlechner-Seeber – Presidente südtirol privat, Giovanni Battaiola – Presidente ASAT – Associazione Albergatori ed imprese turistiche Trentino, Judith Rainer und Manfred Pinzger, Vicepresidente e Presidente Unione Albergatori e Pubblici Esercenti HGV, Arnold Schuler – Assessore provinciale al turismo, Armin Hilpold – Presidente Fiera Bolzano SpA, Dieter Steger – Deputato, Theresa Haid – Direttrice Vitalpin, Reiner Münnich – Amministratore delegato Associazione altoatesina dei cuochi SKV, Luis Walcher – Vicesindaco di Bolzano e Hannes Mussak, Vicepresidente lvh.apa).

Hotel 1 palco | 4 temi focus | 45 Speaker: il programma eventi di Hotel 2022

Con il ticket online (24 Euro invece di 30) viaggi gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige.

Per i visitatori da fuori Provincia, la convenzione vale a partire da Salorno.

Tutte le informazioni: www.fieramesse.com/hotel