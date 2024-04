Gavardo, all’ospedale inaugurata la nuova Risonanza Magnetica

mercoledì, 3 aprile 2024

Gavardo (Brescia) – All’ospedale di Gavardo è in funzione una modernissima Risonanza Magnetica. E’ stata inaugurata all’ospedale di Gavardo la nuova Risonanza Magnetica (RM) con tecnologia di ultimissima generazione.

“Questo nuovo strumento di diagnosi rappresenta uno delle più avanzate apparecchiature attualmente disponibili sul mercato, dotato di Intelligenza Artificiale (IA) che migliora, incrementa la risoluzione ed accelera il processo di acquisizione delle immagini – commenta Matteo Quarenghi, direttore dell’Unità Operativa di Radiodiagnotica di Gavardo -. Offre, inoltre strumenti che consentono di poter studiare il cuore sia dal punto di vista della morfologia sia dal punto di vista cinetico e funzionale, oltre che consentire lo studio dei grossi vasi. Le novità però non si fermano al solo strumento tecnologico; infatti la sinergia tra i diversi reparti ha stimolato lo sviluppo di collaborazioni trasversali a vantaggio del paziente. La Risonanza Magnetica è configurata per eseguire esami specifici su tutto il corpo (Whole Body), per pazienti oncologici ematologici affetti da patologie che possono si diffondere come il mieloma multiplo o le metastasi”.

“L’acquisto di questa macchina consentirà ai medici di migliorare le prestazioni nella radiodiagnostica, riducendo i tempi di esecuzione degli esami e ottimizzando l’intero processo clinico e organizzativo”, spiega Pietro Imbrogno, direttore sanitario di ASST Garda.

La RM è dotata di una apertura più ampia rispetto a quelle della precedente generazione, il paziente si sente più a suo agio, riducendo così l’ansia ed il senso di claustrofobia. Tramite la collaborazione del servizio di anestesia diretta dal dottor Coppini, si potranno eseguire anche esami in sedazione con pazienti claustrofobici.

Da questa collaborazione nascerà l’opportunità di eseguire anche esami in sedazione per pazienti difficili e bambini. Con il supporto del reparto di Cardiologia diretta dal dottor Pasini, oltre ad eseguire esami specifici dedicati al cuore, si potranno eseguire esami anche su altri distretti corporei in paziente dotati di pacemaker di ultima generazione.

Grazie alla collaborazione tra la Chirurgia, diretta dal dottor Balzarotti e l’Oncologia diretta dal dottor Personeni si sono costituiti due team multispecialistici e multiprofessionali: “l’Onco-team per la valutazione preparatoria alla chirurgia o chemioterapia di alcuni distretti corporei (esempio il tumore del retto) e il Liver-team per la valutazione dei pazienti epatopatici”.

Inoltre, la nuova Risonanza offrirà strumenti sia per la diagnosi accurata della prostata con un pacchetto di rielaborazione dotato di intelligenza artificiale, sia per l’esecuzione di esami di secondo livello per lo studio della mammella.

Sarà anche possibile effettuare esami neurologici per la valutazione di cervello e colonna dall’elevato contenuto qualitativo in un ambiente confortevole e rasserenante.

Roberta Chiesa, Direttore Generale di ASST Garda, sottolineando l’importanza dell’investimento. “La nuova Risonanza Magnetica consentirà di offrire nuove prestazioni e di essere sempre più performanti, per rendere il P.O. di Gavardo sempre più attrattivo e all’avanguardia nel soddisfare i bisogni dei cittadini di questo territorio e dei territori limitrofi”.