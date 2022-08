Garda Glam: prima edizione nel segno della solidarietà

lunedì, 8 agosto 2022

Gardone Riviera – E’ in calendario la 1^ edizione di “Garda Glam“, un evento sul lago di Garda che abbraccerà le province di Brescia, Trento e Verona, in cui il mondo della vela e delle auto storiche si integreranno con il mondo sociale di Autismart, l’Associazione onlus che si occupa dell’inserimento nel mondo lavorativo dei ragazzi autistici.

Il Musical Watch Veteran Car Club di Brescia & Fraglia Vela Gabriele D’Annunzio daranno il via alla “Premiere” a invito di “Garda Glam”, la prima ed innovativa nuova proposta “Glam” di regata e auto storiche ideata ed organizzata dal Fraglia Vela Gabriele D’Annunzio di Gardone Riviera (Brescia) prevista i prossimi 17 e 18 settembre che vedrà parte integrante dell’evento i ragazzi di Autismart.

La collaborazione nata dall’incontro tra Gianpietro Belussi, presidente del Musical Watch Veteran Car Club e di Luca Perini presidente del Fraglia Vela Gabriele D’Annunzio è innovativa nel suo genere in quanto la parte automobilistica, ad invito, che interesserà 15 vetture si integrerà con la parte velica, due mondi “Glam” per eccellenza. “L’idea – dice Gianpietro Belussi – è rappresentare le auto fino agli anni 70 con vetture importanti e significative”.

Con questa iniziativa il Musical Watch Veteran Car Club esce dagli schemi dei classici raduni, aprendosi e creando sinergia dallo stile glamour con il mondo della vela.

“Il mondo velico – spiega Luca Perini – Presidente di Fraglia Vela Gabriele D’Annunzio – ha bisogno di ricreare un evento per appassionati, che sia non solo una gara ma una festa, fatto con eleganza, passione, professionalità e condivisione”.

L’idea delle due realtà è di coniugare e dare un respiro nuovo, moderno e glamour con un tocco di inclusività concreta: infatti ad unire le due realtà bresciane ci saranno i ragazzi di Autismart, (Associazione Onlus che ha come obiettivo la formazione per l’inserimento lavorativo dei ragazzi affetti da autismo ) che saranno parte operativa concreta sia a terra che in acqua. L’appuntamento per Garda Glam è per il 17 e 18 settembre.