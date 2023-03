Franciacorta da scoprire, gli eventi nel contesto di BergamoBrescia Capitale Italiana della Cultura

venerdì, 31 marzo 2023

Brescia – Lavorare insieme significa vincere insieme e, in questo caso, far vincere il territorio. Nasce da questo semplice assunto e con questo obiettivo il nuovo progetto “Franciacorta da scoprire” promosso dalla partnership tra l’Associazione Terra della Franciacorta e Strada del Franciacorta nell’ambito del palinsesto di31

Patrocinato dalla Provincia di Brescia e da Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, il progetto è stato presentato questa mattina a Palazzo Broletto alla presenza di: Francesco Pasini Inverardi, presidente di Terra della Franciacorta, Camilla Alberti, presidente di Strada del Franciacorta, Massimo Tacconi, consigliere della Provincia di Brescia, Alberto Vanoglio, delegato alla cultura dell’Associazione Terra della Franciacorta, Nicoletta Bontempi, presidente della Fondazione Provincia di Brescia Eventi e Ilaria Bignotti, direttore artistico di “Franciacorta da scoprire”.

L’intento comune è quello di valorizzare il territorio della Franciacorta per promuovere la scoperta di un patrimonio culturale, storico-artistico, architettonico e della tradizione, meno noto al turismo e al pubblico rispetto alla rinomata eccellenza vitivinicola. L’occasione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, che investe i due capoluoghi di confine territoriale della Franciacorta, si è presentata, infatti, come un incentivo per dare vita al primo esempio di accordo territoriale strutturata ed estesa che può fare da modello per la creazione di contenuti ed eventi utili alla promozione del territorio e del suo turismo.

“La Franciacorta – commenta Francesco Pasini Inverardi, Presidente di Terra della Franciacorta – presenta potenzialità culturali e un patrimonio nascosto non ancora pienamente valorizzati che il progetto, a partire dal titolo, ha l’intento di far scoprire attraverso la creazione e la promozione di percorsi studiati per lo sviluppo locale in ottica turistico-ricettiva. Un intento che per la prima volta ha messo d’accordo tutti i comuni del territorio, confluiti nell’Associazione Terra della Franciacorta, e grazie al quale il progetto proseguirà nel tempo con la creazione di un format che potrà essere replicato di anno in anno”.

“La Strada del Franciacorta è attiva da oltre 20 anni con lo scopo di promuovere e sviluppare le potenzialità turistiche della Franciacorta – dichiara Camilla Alberti, Presidente della Strada del Franciacorta – in questi anni è riuscita nell’intento grazie alla spinta e al successo del prodotto Franciacorta, ottenendo sempre più visibilità a livello nazionale ed internazionale. Il lavoro di promozione, infatti, si sviluppa su due binari imprescindibili, il territorio e il vino. Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 è l’opportunità per rafforzare i rapporti con le Istituzioni, nel caso specifico con l’Associazione Terra della Franciacorta: questa sinergia porterà allo sviluppo di una serie di progetti ed attività culturali per promuovere degli aspetti meno conosciuti del patrimonio artistico culturale Franciacorta, fatto da piccoli borghi in pietra, torri merlate, castelli, prestigiose cantine, antichi palazzi e silenziosi monasteri”.

“Saranno davvero tante le proposte culturali che compongono il palinsesto degli eventi di “Franciacorta da scoprire” 2023 – spiega Alberto Vanoglio, Sindaco di Ome e Referente Cultura di Terra di Franciacorta. Un programma costruito con l’idea di favorire innanzitutto la partecipazione delle persone residenti nei comuni che aderiscono all’Associazione Terra della Franciacorta, ma anche i turisti che sceglieranno di visitare le città di Brescia e di Bergamo in occasione della Capitale della Cultura e, a distanza di pochi chilometri, potranno fruire di altrettante proposte culturali interessanti e variegate”.

Itinerari, eventi e un tour virtuale e interattivo della Franciacorta, verranno inseriti in un sito dedicato – franciacortadascoprire.it – a cura di CarraroLab. Gli utenti potranno trovare tutte le informazioni necessarie, gli approfondimenti culturali e scoprire in anteprima il territorio sorvolando virtualmente all’interno dello spazio 3D.

“La Franciacorta rappresenta una delle aree più suggestive d’Italia – commenta il Presidente della Provincia di Brescia, Emanuele Moraschini – per il suo paesaggio armonioso e per la presenza di numerose chiese, santuari, castelli, ville e dimore rurali; pensiamo alla fascia pianeggiante caratterizzata da numerosi fontanili e risorgive e costellata di ville palazzi, monasteri, abbazie e santuari; un patrimonio che “Franciacorta da scoprire”, iniziativa inserita nel più ampio palinsesto di “Bergamo Brescia Capitale della Cultura”, intende promuovere e valorizzare. Tra le numerose facce del turismo contemporaneo, quello generato da ragioni culturali e artistiche diviene sempre più parte integrante dell’offerta e richiesta turistica anche nella nostra provincia”.

Inoltre, grazie alla collaborazione di Fondazione Provincia di Brescia Eventi, la Franciacorta arriva anche in città, a Palazzo Martinengo, per attirare l’attenzione di un pubblico più vasto.

“L’iniziativa – spiega Nicoletta Bontempi, Presidente di Fondazione Provincia di Brescia Eventi, accresce il nostro percorso nel territorio provinciale e il progetto “Dalla provincia alla città e dalla città alla provincia”. La Franciacorta sarà protagonista nel mese di settembre a Palazzo Martinengo, contribuendo alla visione del Palazzo come hub culturale trasformandolo da centro espositivo in spazio di ispirazione e creatività, rendendolo un volano di proposte culturali in grado di coinvolgere e raccontare anche la Franciacorta”.

Il progetto “Franciacorta da scoprire” vuol anche essere un’occasione di formazione e di introduzione al mondo del lavoro per i giovanissimi studenti o i neo-laureati delle Scuole di Nuove Tecnologie e di Grafica dell’Accademia di Belle Arti “SantaGiulia” di Brescia, al fine di inserirli nello staff del progetto e iniziare un percorso di crescita professionale negli ambiti della grafica coordinata e della comunicazione.

Il coordinamento culturale del progetto è stato affidato a Ilaria Bignotti e Camilla Remondina, note curatrici e progettiste culturali del territorio. “Franciacorta da Scoprire – conclude Ilaria Bignotti – è un grandissimo valore aggiunto per il nostro territorio nell’anno di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. È un progetto che fa rete, attuando sinergie importanti con soggetti culturali e offre una prospettiva estesa dove tutte le arti si incontrano in un luogo fertile e ricco di potenzialità. Il teatro, la musica nelle sue declinazioni, il paesaggio come scenario dinamico dove i linguaggi si contaminano, e la prospettiva umana delle persone di ogni cultura e identità che visitano la Franciacorta e la rendono un luogo vivo e immaginario. L’arte per antonomasia è fatta di vita e di incontri: “Franciacorta da scoprire” è proprio questo”.

Lo sviluppo e la gestione della strategia di comunicazione sono stati affidati a JOYA PR, azienda con esperienza ventennale in comunicazione strategica per istituzioni, consorzi, enti e aziende, specializzata nei settori dell’agroalimentare e della valorizzazione territoriale in chiave sostenibile, con la quale l’Associazione Terra della Franciacorta ha siglato un accordo di partnership che unisce i valori e la mission delle due realtà.

“FRANCIACORTA DA SCOPRIRE” 2023

TRE ITINERARI TEMATICI – Punto di partenza strategico di questo progetto pluriennale è la valorizzazione di castelli, monasteri e “Tesori nascosti” tramite la creazione di tre itinerari tematici in Franciacorta con continui rimandi a tutto il territorio provinciale, in continuum con le già numerose proposte attrattive di carattere culturale e storico offerte dalle vicine città di Brescia e di Bergamo. Una proposta che non solo dà vita ad un ambiente culturale interconnesso tra territori confinanti per raccontare la storia delle radici di una comunità ma che promette anche di aprire e far scoprire luoghi fino ad oggi chiusi al pubblico. Inoltre, grazie alla collaborazione con Brescia Musei i beni della provincia saranno collegati con quelli della città.

FRANCIACORTA, CHE SPETTACOLO! – Per potenziare l’offerta culturale locale con proposte di qualità gratuite, il progetto ha scelto di coinvolgere artisti professionisti e di centralizzare la gestione della programmazione degli eventi in modo da creare un’offerta variegata e itinerante. Nell’ambito di “Franciacorta, che spettacolo!”, reso possibile dalla collaborazione di Fondazione Provincia di Brescia Eventi, Franciacorta da scoprire offre tre differenti palinsesti in collaborazione con Centro Teatrale Bresciano, Associazione Musicale Gasparo da Salò / Filarmonica del Festival e Fondazione Teatro Grande. L’obiettivo è quello di valorizzare l’esperienza cittadina e renderla “mobile” e accessibile anche nei comuni della Franciacorta. Gli spettacoli performativi di arte, musica e teatro verranno quindi realizzati sia nei luoghi segnalati negli itinerari di visita che nei comuni dove non sono stati individuati beni architettonici, per poter dare visibilità e attrattività all’intera area.

FRANCIACORTA APERTA – Un’ulteriore ed importante azione diffusa su tutto il territorio sarà l’organizzazione di 22 momenti dal titolo “Franciacorta aperta”, in programma da aprile a settembre. Ogni Comune, per una settimana, accenderà i riflettori sul proprio territorio con l’organizzazione di iniziative di promozione culturale di vario genere, in collaborazione coi principali attori della propria comunità, per mettere in risalto le sue bellezze, farle conoscere e valorizzarne specificità, storia e ricchezze.

FRANCIACORTA SUONA – Dopo il successo dello scorso anno, il 9 settembre 2023, con il patrocinio dell’Associazione Bande Musicali Bresciane, nei comuni (più Brescia) della Terra della Franciacorta torneranno a risuonare le note del concerto diffuso “Franciacorta suona”. Le bande e le accademie musicali del territorio franciacortino si esibiranno infatti in una grande performance simultanea e gratuita che riempirà di musica tutto il territorio.

FRANCIACORTA IN CITTÀ – Per far conoscere le particolarità della Franciacorta anche agli abitanti della città e ai suoi turisti, nel weekend del 9-10 settembre 2023 il progetto, in collaborazione con Fondazione Provincia di Brescia Eventi, entrerà a Palazzo Martinengo Cesaresco con l’allestimento di uno spazio dedicato a materiali fotografici.