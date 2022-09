Fondi Odi, pronti 31 milioni e mezzo per la Valle Camonica

mercoledì, 28 settembre 2022

Breno – Definita la ripartizione dei fondi Odi, dei Comuni confinanti con il Trentino, con progetti mirati in Comuni della Valle Camonica. Si è svolta nel salone Bim a Breno (Brescia) un incontro con gli assessori regionali, Davide Caparini (Bilancio) e Massimo Sertori (Enti locali e Montagna), il presidente della Comunità Montana di Valle Camonica, Alessandro Bonomelli e i sindaci dei Comuni confinanti.

L’assessore regionale Caparini ha tracciato un quadro sui finanziamenti e illustrato il piano di ripartizione dei 120 milioni di euro derivanti dai fondi Odi e destinati ai Comuni confinanti ed a quelli contigui, suddivisi su 5 anni.

In Valle Camonica sono in arrivo 31 milioni e mezzo, così suddivisi: 11 milioni e 500mila euro saranno gestiti dalla Comunità Montana e che saranno destinati al Museo della Valle dei Segni (7 milioni e mezzo), 3 milioni per la Latteria Val Sozzine e 750mila euro per interventi sulla rocca di Breno. Inoltre saranno assegnati 5 milioni ai Comuni di Saviore dell’Adamello per la valorizzazione del patrimonio agricolo e culturale, Cevo per interventi nel Parco dell’Adamello, Ponte di Legno per il centro termale e progetto di housing sociale e a Breno per impianti sportivi e piscina e rigenerazione di spazi comunali.