Fiera Bolzano capitale della mela, Thomas Mur: “A Interpoma presenze internazionali e grande partecipazione”

venerdì, 18 novembre 2022

Bolzano – Grande entusiasmo a Interpoma: nella prima giornata Fiera Bolzano ha registrato l’assalto di visitatori. La 12esima edizione di Interpoma fa da richiamo a livello internazionale, con oltre 490 aziende leader che presentano una ricca varietà di mele e prodotti del settore. Per la prima volta, Interpoma, in programma fino a sabato 19 novembre a Fiera Bolzano, ospita il Variety Garden, una mostra di oltre 55 Managed Varieties provenienti da tutto il mondo 5 Managed Varieties provenienti dai principali Paesi produttori di tutto il mondo, dalla Nuova Zelanda agli Stati Uniti, passando attraverso la Francia e l’Italia con protagonisti Alto Adige e Trentino.

“In questa edizione di Interpoma vogliamo celebrare il ritorno in presenza dell’evento specializzato unico al mondo dedicato alla mela, e lo facciamo attraverso un ricco programma di iniziative collaterali – ha spiegato Thomas Mur (nel video), direttore di Fiera Bolzano -. Agli appuntamenti tradizionali che hanno consentito il successo di Interpoma fino ad oggi si affiancano numerose novità sia in Fiera che con tour guidati che hanno registrato il tutto esaurito”.

Da sempre punto di riferimento globale per la produzione, conservazione e commercializzazione della mela, quest’anno Interpoma (nelle foto © Marco Parisi) guarda al futuro con due temi di grande attualità: digitalizzazione in agricoltura e utilizzo sostenibile delle risorse.

Tra gli eventi il tradizionale congresso internazionale dedicato alla mela, coordinato da Walter Guerra, dal 2005 responsabile del Gruppo di lavoro Pomologia del Centro di Ricerca Laimburg, di cui è vicedirettore dal 2021, con due sessioni ieri e oggi, quindi Interpoma Award 2022, organizzato da Fiera Bolzano in collaborazione con la Facoltà di Scienze e Tecnologie della Libera Università di Bolzano e SOI, Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana, con al centro le tecnologie innovative che permettono di ottimizzare la gestione dell’acqua nei meleti, consentendo risparmio idrico e migliorando la resa o la qualità dei frutti, Interpoma Tours, parte formativa e dimostrativa, con la possibilità di prendere parte a visite guidate “fuori salone” presso le realtà più rappresentative della produzione melicola altoatesina e dei più innovativi sistemi di lavorazione. Novità assoluta, l’Interpoma Variety Garden, un’esposizione di 55 varietà esclusive di mele provenienti dai principali Paesi produttori di tutto il mondo organizzata in collaborazione con SK Südtirol e il Centro di Sperimentazione Laimburg. Infine è stato pubblicato Interpoma Magazine, il magazine ufficiale di Interpoma, stampato 100% su carta mela, che è andato a ruba.

