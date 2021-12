Festa e sport con la Trento Christmas Run

sabato, 18 dicembre 2021

Trento – Per la cronaca il più veloce a coprire il percorso di quattro chilometri ricavato attorno e dentro il centro storico di Trento è stato il diciasettenne Filippo Arcari, ma per i partecipanti la nuova edizione di Trento Christmas Run è stato soprattutto un momento di divertimento. Insomma, a differenza del 74.o Giro al Sas e dalla 10.a Trento Half Marathon ospitati in centro città lo scorso mese di ottobre, stavolta a prevalere non è stato l’agonismo quanto la voglia di trovare un pò di normalità e l’occasione per trascorrere alcune ore in relax nel salotto buono cittadino.

E tra i 250 Babbi Natale al via di Trento Christmas Run 2021 anche alcuni personaggi cittadini. Tra questi Giorgio Fracalossi da sempre cultore delle lunghe distanze (proverbiali le partecipazioni alla Maratona di new York) e sceso stavolta in gioco a sostegno della Lilt (Lega Italiana Lotta ai Tumori) a cui sono devolute le iscrizioni all’evento. Starter d’eccezione il campione trentino Yeman Crippa che non ha voluto mancare all’appuntamento nonostante la sua stagione agonistica sia stata particolarmente intensa. Un atto di grande generosità anche come riconoscimento nei confronti di un territorio che lo ha adottato agonisticamente e dei fratelli Gianni e Ferruccio Demadonna, pilastri dell’atletica leggera a livello locale e internazionale.

Il piccolo esercito biancorosso, allietato alla partenza e all’arrivo dalla Fanfare degli Alpini di Trento, ha percorso come detto il tracciato di 4Km con partenza e arrivo in Piazza Duomo (ritrovo ore 14.00, partenza ore 14.30) e passaggi in Via Belenzani, Via Roma, Via S. Giovanni, Piazza S. Maria Maggiore, Vicolo delle Orsoline, Piazza Verzieri, Via Rizzi, Via Maffei, a sinistra in Via Prati, Via Esterle, Via Orti (contromano), Via Dietro le Mura A, Largo Pigarelli, giardini di Via San Francesco d’Assisi, Largo Porta Nuova, Via Dietro le Mura B, Vicolo S. Maria Maddalena, Via S. M. Maddalena, Largo Carducci, Via S. Pietro, piazzetta Anfiteatro, Vicolo San Pietro, Via Marchetti entrata parco S. Marco, Via S. Marco, Vicolo Mostra, passaggio Osele, Via Suffragio, Via Manci, Via Roma, Via Belenzani e Piazza Duomo.

Il tutto in totale sicurezza. “Abbiamo adottato tutte le indicazioni contenute nelle normative anti-Covid – spiega Ferruccio Demadonna – e abbiamo permesso ai nostri amici di partecipare in totale sicurezza. E devo dire che tutto questo non ha assolutamente limitato il piacere della partecipazione. Ha solo aumentato il nostro lavoro organizzativo ma vedere i tanti sorrisi dei partecipanti in Piazza Duomo lungo il tracciato ci ha abbondantemente ripagato delle fatiche”.

Con Trento Christmas Run va in archivio anche il primo Trentino Christmas Running Festival nato in collaborazione con Garda Trentino Xmas Trail (evento disputato a Torbole lo scorso sabato) e che nell’intendimento dei tre promotori – Ferruccio Demadonna, Matteo Paternostro e Diego Decarli – vuole valorizzare congiuntamente tutte le manifestazioni di podismo organizzate nel periodo natalizio in Trentino e legate direttamente o indirettamente, alla figura di Babbo Natale, creando così una ulteriore opportunità di vacanza nel periodo dei Mercatini di Natale.