Engadina, una fantastica Pasqua sulla neve

giovedì, 21 marzo 2024

Silvaplana – In pianura, è già iniziata la fioritura primaverile. Su Corvatsch, Diavolezza e Lagalb c’è però ancora molta neve! Sono condizioni ideali per Pasqua e per lanciarsi un’ultima volta in pista su sci o snowboard.

La proposta per una Pasqua sulla neve

La domenica di Pasqua, nel ristorante Kuhstall sul Furtschellas avrà luogo la divertente serata con Cena a base di fondue. Dopo una tranquilla camminata attraverso il bosco, una sostanziosa fondue di formaggio è più che meritata. Dalle ore 22.15, il dj Nicolò Cappi si occuperà della musica.

Early birds: attenzione! Lunedì di Pasqua, la funivia del Corvatsch aprirà a partire dalle ore 05.40 per permetterti di ammirare l’alba a 3303 metri di quota. Dopo l’alba ci si può recare al Ristorante 3303 per un ricco brunch o di godersi una discesa sugli sci. La funivia Murtèl – Corvatsch, come pure la seggiovia Mandra, rimangono in funzione fino all’apertura regolare del comprensorio e, ovviamente, anche dopo.

FIS Freeski & Snowboard World Cup

Sabato prossimo, sulle nevi del Corvatsch Park si disputa la finale nella disciplina Slopestyle per gli snowboarder, mentre domenica sarà il turno dei freeskier.

Glüna Plaina

Sabato, se il cielo non sarà coperto, avrà luogo l’ultima sciata al chiaro di luna della stagione.

Halfpipe valevole per la Coppa Europa

8 e 9 aprile

La nuova halfpipe ubicata presso la stazione intermedia Murtèl accoglierà per la prima volta una Coppa Europa: il pre-evento che anticipa i campionati mondiali Freestyle World Championships 2025 in Engadina.

8 aprile: snowboard

9 aprile: freeski

Swiss Freestyle Championships

8 – 14 aprile

Per la chiusura della stagione del freestyle, il Corvatsch Park accoglie i Campionati svizzeri di Slopestyle e Big Air. In occasione dei Campionati svizzeri juniores saranno presenti anche le giovani leve che lotteranno per il titolo nella disciplina Slopestyle.

The Baseballs alla festa di primavera

Rock ‘n’ roll presso la stazione intermedia Murtèl. Sabato 27 aprile, in occasione della festa di primavera, la band «The Baseballs» coinvolgerà il pubblico con i suoi ritmi di rock ‘n’ roll. Con lo skipass o un biglietto per una corsa singola l’ingresso al concerto è compreso.