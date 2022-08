Elicottero precipitato, indagini sulla tragedia ad Albosaggia

venerdì, 12 agosto 2022

Albosaggia – Nuovi sopralluoghi degli inquirenti sul luogo della tragedia ad Albosaggia (Sondrio): nello schianto dell’elicottero è morto il pilota Giovanni Murari, 55 anni, residente a Capriate San Gervasio (Bergamo) ed è rimasto ferito un 17enne di Abbadia Lariana (Lecco) che era a bordo del velivolo.

La Procura di Sondrio sta indagando con ipotesi di reato di omicidio colposo, disastro aereo colposo e lesioni colpose per l’incidente dell’elicottero da turismo Robinson 22. Gli inquirenti, coordinati dal Procuratore di Sondrio Piero Basilone, hanno svolto sopralluoghi nell’area dove è precipitato l’elicottero. L’area è stata posta sotto sequestro e l’indagine punta a chiarire le cause dell’incidente. Secondo quando finora ricostruito l’elicottero ha perso quota ed ha toccato i fili dell’alta tensione, precipitando al suolo in territorio di Albosaggia e nell’impatto è morto il pilota ed è rimasto ferito il passeggero 17enne.