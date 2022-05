Elezioni, Aprica: una sola lista con candidato sindaco Dario Corvi

lunedì, 23 maggio 2022

Aprica – Dario Corvi, sindaco uscente di Aprica (Sondrio) si ripresenta alle prossime elezioni amministrative – in calendario il 12 giugno – e la sua lista “Aprica al Futuro” sarà l’unica presente, come accaduto cinque anni fa. Il programma per i prossimi cinque anni sarà illustrato ai cittadini e punta ad un ulteriore salto di qualità del paese, al confine tra Valtellina e Valle Camonica.

“In questi primi cinque anni, in mezzo a mille difficoltà – commenta il candidato sindaco Dario Corvi – abbiamo lavorato unicamente per rilanciare lo sviluppo del paese. E credo che il percorso avviato sia quello giusto. Siamo nel mezzo di una fase di cambiamento cruciale per Aprica che entra ora nel vivo, con oltre 25 milioni di investimenti già programmati che dovranno vedere la luce, portando a una vera rivoluzione dal punto di vista turistico”. “Tutto questo – prosegue – è stato possibile grazie all’impegno di un gruppo unito, che non a caso si ripresenta in modo compatto, allargandosi con alcuni nuovi innesti”.

Una serie di opere avviate e altre da avviare, fra cui quelle legate al Patto territoriale insieme a Corteno Golgi (Brescia) e Teglio (Sondrio) il cui piano finanziario è di 23.993.000 euro, di cui 13.042.281 euro messi in campo da Regione e a 4.948.300 euro dai Comuni.

Lista Aprica al futuro

Candidato sindaco: Dario Corvi

Candidati consiglieri:

Andrea Negri

Alessandro Damiani

Fulvio Ghisla

Franco Negri

Siro Luigi Damiani

Simona Moraschini

Elisa Muti

Vera Moraschini

Matteo Ambrosini

Marco Balsarini