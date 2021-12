Educazione stradale: il Pullman azzurro in piazza a Breno

venerdì, 17 dicembre 2021

Breno – Il “Pullman azzurro” fa tappa per due giorni a Breno (Brescia). Oggi e domani l’aula scolastica multimediale itinerante dove gli agenti della Polizia Stradale diventano “maestri di sicurezza” per i più piccoli con lezioni di sicurezza stradale a base di giochi a tema, filmati e cartoni animati per imparare le regole della sicurezza giocando. Alla due giorni saranno presenti i poliziotti della Stradale di Darfo Boario (Brescia), che terranno lezioni sulla sicurezza stradale. Inoltre durante le due giornate saranno in visione alcuni veicoli della Polizia.

In programma anche un convegno sulla sicurezza e la proiezione di un film per i ragazzi delle scuole secondarie. Questa sera – all’auditorium Mazzoli, con inizio alle 20 – si terrà l’incontro sulla sicurezza stradale con la presenza di funzionari e agenti della Polizia che illustreranno tematiche inerenti la prevenzione dell’incidente stradale e più in generale sulla sicurezza in strada. Interverranno inoltre dei rappresentanti dell’Associazione “La linea della Vita”.

Invece domani – sabato 18 dicembre, alle 9 – al cinema teatro Giardino – è in programma la proiezione del film Young Europe dedicata agli studenti delle scuole superiori di secondo grado di Breno.

Il film, rientra nel progetto “Icaro” della Polizia Stradale italiana e vuole sensibilizzare i ragazzi a guidare in modo più prudente. Seguirà un dibattito con personale della Polizia Stradale e interventi dei rappresentanti dell’Associazione “La linea della Vita“.