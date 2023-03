Discoteca di Bressanone chiusa dal questore, i motivi

martedì, 14 marzo 2023

Bolzano – Il questore di Bolzano Giancarlo Pallini ha disposto la sospensione per 5 giorni della licenza d’esercizio di una discoteca di Bressanone (Bolzano). Secondo gli agenti della questura per diversi mesi all’interno e nei pressi del locale si sono susseguiti episodi di illegalità, anche gravi, rilevati dalle forze dell’ordine (Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri) costretti ad intervenire, in alcuni casi, per responsabilità degli addetti alla sicurezza.

Il ripetersi di episodi delittuosi di rilievo, derivanti anche da uso di sostanze stupefacenti e abuso di sostanze alcoliche, ha determinato in molti casi le proteste della cittadinanza.

La sospensione della licenza si è resa, pertanto, necessaria per sottrarre temporaneamente tale punto di ritrovo agli abituali frequentatori e per evitare che si possano ripetere episodi analoghi, in grado di turbare l’ordine pubblico, la sicurezza e la salute dei cittadini.