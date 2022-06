Direttissima Night: serata di networking e divertimento a Fiera Bolzano

giovedì, 9 giugno 2022

Bolzano – Dopo due cicli di webinar a partecipazione gratuita e il podcast che racconta storie di impegno, coraggio e innovazione, le opportunità per chi si dedica all’agricoltura in modo innovativo continuano, è in arrivo Direttissima Night. Con l’estate ormai alle porte ecco quindi un appuntamento finalmente in presenza, all’interno del bellissimo FieraMesse H1 Eventspace, il nuovo cortile interno di Fiera Bolzano.

Domani – venerdì 10 giugno – è in arrivo la Direttissima Night (foto © Marco Parisi): una serata di networking e divertimento, con un programma che prenderà avvio a partire dalle 18:30. La partecipazione è gratuita, previa registrazione online.

La serata per i venditori diretti comincerà con un aperitivo: a seguire l’esperta di Social Media Roberta Creazzo salirà sul palco per dare consigli concreti su come utilizzare Instagram per la propria azienda. Raccontare la storia e le particolarità della propria realtà sui social è infatti un modo interessante ed economico per far appassionare potenziali clienti e per fidelizzarli.

L’agricoltura solidale

Per entrare nella tematica della cosiddetta “Community Supported Agricolture”, Meike Hollnaicher e Thomas Schaefer di “Farmfluencers of Southtyrol” presenteranno uno dei loro cortometraggi che racconta – attraverso la storia di due giovani – come, di fatto, sia possibile fare vendita diretta anche senza possedere una fattoria. A seguire, la professoressa Susanne Elsen e la dottoressa Alessandra Piccoli, entrambe della Libera Università di Bolzano, approfondiranno la tematica dell’agricoltura solidale, con il suo potenziale sociale, ecologico ed economico: un approccio che coinvolge in prima persona i consumatori e li porta a condividere con i produttori rischi e benefici del fare agricoltura. Una sorta di patto ricco di benefici che supera i confini dei diretti interessati per assumere una connotazione più ampia.

I re dei formaggi

In Alto Adige ci sono circa 80 caseifici contadini: si tratta di aziende lattiero-casearie (mucche, capre, pecore) che trasformano il latte in azienda e operano come venditori diretti. Anche quest’anno la Federazione Latterie Alto Adige e l’Istituto Tecnico Agrario Salern hanno invitato a partecipare al concorso per la premiazione dei migliori prodotti lattiero-caseari dell’Alto Adige 28 caseifici, con un totale di oltre 130 prodotti. La cerimonia ufficiale di premiazione dei vincitori della degustazione dei migliori prodotti caseari dell’Alto Adige avrà luogo proprio durante la Direttissima Night: un’occasione perfetta per assaggiare e conoscere le prelibatezze premiate! Oltre ai diversi tipi di formaggio, per la prima volta quest’anno, sono stati assaggiati e giudicati per il loro aspetto, la consistenza e soprattutto l’aroma e il sapore anche lo yogurt e il burro. I 14 membri della giuria non hanno avuto un compito facile nel determinare il miglior prodotto in ciascuna delle 9 categorie e i 2 premi speciali (il miglior prodotto a base di latte di capra e quello più innovativo).

L’aperitivo dei venditori diretti

Per chiudere la serata in bellezza, venditori diretti dell’Alto Adige e del Trentino saranno presenti per vendere i loro prodotti pronti al consumo. Per tutti i partecipanti si prospetta insomma una serata interessante e piacevole nel nuovo cortile interno di Fiera Bolzano: venerdì sera, 10 giugno, a partire dalle 18.30 nel FieraMesse H1 Eventspace. L’ingresso è gratuito, previa registrazione sulla homepage.

Tutte le informazioni e registrazione gratuita: www.fieramesse.com/direttissima