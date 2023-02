Darfo Boario: riflessione sul clima e proiezione film Interactions

martedì, 28 febbraio 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Uno sguardo al futuro, speciale serata al Cinema Garden di Darfo Boario Terme (Brescia) con la proiezione del film “Interactions” in programma venerdì 3 marzo, con inizio alle 20. La proiezione si terrà alla presenza della curatrice del film, Adelina von Fustenberg, che ha raccolto ben 12 registi internazionali per una riflessione sullo stato del clima e del Pianeta Terra e sarà l’occasione per un confronto sui temi della biodiversità Valle Camonica e della sua Riserva della Biosfera. I dodici registi internazionali creano connessioni tra gli esseri umani e gli animali attraverso la biodiversità, il cambiamento climatico ed i rischi per le risorse idriche.

La serata è promossa dall’Assessorato alla Cultura e dall’Assessorato all’Ambiente della Comunità Montana di Valle Camonica e oltre alla presenza di Adelina von Fürstenberg, curatrice e produttrice del film, interverranno Dario Colossi, sindaco di Darfo Boario Terme, Massimo Maugeri, assessore alla Cultura e Turismo della Comunità Montana di Valle Camonica e Mirco Pendoli, assessore all’Ambiente della Comunità Montana di Valle Camonica.

Sono previste presentazioni di Guido Calvi, responsabile Servizio Ambiente e Parco Adamello della Comunità Montana di Valle Camonica e Stefano Boccalini, direttore artistico di Ca’Mon, Centro per l’arte e l’artigianato di montagna di Monno, e la serata sarà coordinata dalla giornalista Daniela Rossi.

di Ch. P.