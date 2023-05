Dalla Valle Camonica alla Romagna: quattro elicotteri Elimast nelle terre alluvionate

mercoledì, 24 maggio 2023

Temù (Brescia) – Dall‘Alta Valle Camonica alla Romagna nel segno della solidarietà. Quattro elicotteri di Elimast, con base operativa a Temù (Brescia) sono al lavoro nelle terre colpite dall’alluvione.

Maffeo Comensoli, fondatore ed elicotterista di punta di Elimast Helicopter Service, è stato allertato da Enel Emilia Romagna nella notte dell’alluvione e in poche ore erano presenti sul posto quattro elicotteri, tre As350b3 che hanno fino a 1400 chili di portata e un As332super Puma con 4500 chili di portata.

“Il nostro servizio – commenta Maffeo Comensoli – è legato alle operazioni di trasporto squadre Enel, trasporto generatori e il relativo gasolio, ricognizioni sull’area e pianificazione degli interventi futuri”. “In questi giorni – prosegue – abbiamo già contribuito alla rimessa in servizio di svariate linee elettriche e posizionato molteplici generatori ausiliari.

La riconoscenza che tutta la popolazione ci sta dimostrando è il miglior ringraziamento”.

Il fondatore di Elimast, azienda leader nel trasporto con elicottero, punto di riferimento per molteplici attività sia in Valle Camonica che in Lombardia e a livello nazionale (lo scorso anno ha effettuato il trasporto delle copertura per il rinnovo dello stadio Mapei a Reggio Emilia ndr.) conclude: “Siamo onorati di essere qui ad aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione”.

di A. Pa.