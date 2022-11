Da Morbegno a Mezzoldo: chiuso il passo San Marco

venerdì, 4 novembre 2022

Passo San Marco – A seguito delle condizioni meteorologiche avverse, Anas ha chiuso al traffico le tratte stradali di propria competenza, che permettono di attraversare il valico del Passo San Marco sui versanti delle province di Sondrio e Bergamo, per la consueta chiusura invernale. La chiusura interessa il tratto sia la provincia di Bergamo ex 665 “del Passo San Marco- Morbegno (ex sp 8 “del Passo San Marco”) dal km 15,220 al km 26,000 che la provincia di Sondrio, strada statale 470 ” della Valbrembana” ( ex sp 9 tra Mezzoldo-confine Valtellinese) dal km 53,900 al km 59,450.

La statale 470 è rientrata sotto la gestione Anas dal 28 aprile 2021 con il DPCM “Rientro Strade” e collega Bergamo con la città di Morbegno, in provincia di Sondrio​. Il passo si trova a un’altitudine di 1.992 metri e viene chiuso al traffico generalmente tra la fine di ottobre e la seconda metà di maggio.