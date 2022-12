Costa Volpino ricorda il tenente colonnello Riccardo Roveda

sabato, 10 dicembre 2022

Costa Volpino (Bergamo) – All‘aviosuperficie si ricorda il tenente colonnello Riccardo Roveda. Oggi, alle 11, in occasione della patrona degli aviatori verrà ricordato il pilota originario di Costa Volpino (Bergamo), eroe della Seconda Guerra Mondiale e morto in Costa Rica nel 1949 durante una missione di raccolta fondi in favore dei bambini di don Gnocchi, verranno benedette una stele e la targa posta in ricordo del pilota.

Nel 2023, centenario di fondazione dell’aeronautica militare, saranno organizzate iniziative all’aviosuperficie.