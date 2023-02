Corso archeoambientale online nel sito Unesco 94 e Mab “Valle Camonica- Alto Sebino”

martedì, 21 febbraio 2023

Ono San Pietro (Brescia) – Torna imparadalontàno e si tinge di archeologia: prenderà avvio venerdì 3 marzo, dalle 20:50 alle 22:50 – il corso archeoambientale online nel sito Unesco 94 e nel Mab “Valle Camonica- Alto Sebino”.

La Valle Camonica è nota in tutto il mondo per la straordinaria ricchezza e varietà di incisioni rupestri, inserite nel 1979 nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, quale primo sito italiano. Essa rappresenta un luogo di fascino e suggestione davvero unico, in cui l’Uomo e l’Ambiente hanno interagito fin dalla Preistoria, caratterizzandola come “La Valle dei Segni”.

Il patrimonio del sito Unesco n.94 “Arte Rupestre della Valle Camonica” è distribuito lungo l’intera Valle, con oltre 180 località sparse su 24 comuni, e riveste un’importanza fondamentale non solo per la quantità di soggetti incisi e per l’evoluzione cronologica, ma anche per lo stretto legame che le incisioni hanno con la storia dell’Uomo e del suo Ambiente.

La Riserva della Biosfera “Valle Camonica – Alto Sebino”, preservata dall’Unesco il 26 luglio 2018, si estende per circa 1.360 km quadrati dal ghiacciaio dell’Adamello al Lago d’Iseo, interessando il territorio di 45 Comuni della Valle Camonica geografica.

Il corso, partendo da lezioni teoriche di tipo archeologico volte ad approfondire temi come quello degli animali selvatici e non incisi sulle rocce, i materiali naturali utilizzati per edificare i villaggi palafitticoli, le colture e le essenze vegetali, vuole creare un ponte con gli approfondimenti di tipo etologico e vegetazionale, per consentire una lettura integrata del nostro patrimonio archeo-ambientale.