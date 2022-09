Coronavirus, i dati in Trentino

domenica, 25 settembre 2022

Trento – Sono 353 i contagi da coronavirus registrati in Trentino nelle ultime 24 ore. Nessun decesso, 8 sono risultati positivi al molecolare (su 118 test) e 345 all’antigenico (su 1.605 test). Nel frattempo i pazienti ricoverati in ospedale salgono a 56 dopo che ieri si sono registrati 11 nuovi ingressi e nessuna dimissione. Distribuiti per fasce d’età, i nuovi contagi restituiscono questa situazione:

5 di 0-2 anni

4 di 3-5 anni

17 di 6-10 anni

17 di 11-13 anni

26 di 14-18 anni

61 di 19-39 anni

133 di 40-59 anni

41 di 60-69 anni

33 di 70-79 anni e

16 di 80 o più anni.

Il totale dei guariti sale a 206.552, compresi i 306 delle ultime 24 ore.