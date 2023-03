Comano: bilancio di previsione, mozione case e premiazione di Antonio Diurno

martedì, 14 marzo 2023

Comano Terme (Trento) – Bilancio di previsione, mozione della Lega e premiazione di Antonio Diurno: sono i temi affrontati nell’ultimo Consiglio comunale di Comano Terme (Trento) che si è svolto ieri sera.

L’assemblea ha aperto i lavori con un grande applauso ad Antonio Diurno, giovane vigile del fuoco di Lomaso premiato dal Comune per aver salvato la vita di un bambino lo scorso dicembre.

Successivamente è stata discussa la mozione del gruppo Lega contro la direttiva UE “case green”, da poco approvata dal Parlamento Europeo: il sindaco Fabio Zambotti, come di consueto sui temi nazionali, ha annunciato l’astensione della maggioranza con il disappunto del consigliere del Carroccio Michele Salvaterra. La mozione non è passata.

Successivamente sono stati approvati i rendiconti dell’esercizio finanziario 2022 e i bilanci di previsione per l’anno 2023 dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari di Lomaso e Bleggio Inferiore (con le astensioni del consigliere leghista Brena e della consigliera del gruppo Misto Parisi), si è passati al bilancio di previsione 2023-2025 del Comune, approvato con l’astensione delle minoranze: il consigliere della Lega Manuel Binelli ha annunciato il voto dopo aver ringraziato il sindaco per aver approvato, seppure con qualche perplessità, l’ordine del giorno della Lega in cui si impegna la Giunta comunale di installare dei dispositivi elettronici per la rilevazione e regolazione della velocità nel Comune in particolare a Ponte Arche.

Il Consiglio comunale ha poi approvato ad unanimità degli importanti provvedimenti tra cui: il nuovo Regolamento sul servizio Tagesmutter, il progetto preliminare per la ristrutturazione della p.ed. 37 Vigo Lomaso e la convenzione sul Parco Fluviale della Sarca.

Gli unici scontri ci sono stati sul diniego stralcio parziale delle cartelle di pagamenti (passato con il voto contrario della Lega e l’astensione del Misto) e sul Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali di tipo B, dove solamente la Lega – ha spiegato il consigliere comunale Alessia Baroldi, capogruppo Lega Salvini Premier-Comano Terme – si è astenuta per la mancata chiarezza da parte della Giunta su come intenderà gestire in futuro questa tematica.