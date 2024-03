Circonvallazione Est di San Candido: avviato l’iter urbanistico

mercoledì, 27 marzo 2024

San Candido (Bolzano) – La galleria di San Candido, proteggerà dalle inondazioni e decongestionerà il traffico. La procedura di modifica del piano urbanistico è stata avviata oggi dalla Giunta provinciale di Bolzano.

Una galleria lunga oltre 500 metri, nel Comune di San Candido, è destinata a incanalare il traffico proveniente da est direttamente verso Sesto e a proteggere dalle piene dell’omonimo torrente in caso di emergenza (perché diventerà una galleria scolmatrice). Per poter realizzare il progetto, il piano urbanistico deve essere modificato – con un provvedimento d’ufficio. Oggi la Giunta provinciale ha avviato la procedura di modifica d’ufficio del piano urbanistico su proposta dell’assessore provinciale allo Sviluppo del territorio Peter Brunner.

Il “progetto di galleria più innovativo dell’Alto Adige“, come lo definisce l’assessore provinciale alla Mobilità e alle Infrastrutture Daniel Alfreider (nella foto), è un progetto congiunto della Ripartizione provinciale Infrastrutture e dell’Agenzia per la Protezione civile. “Un progetto infrastrutturale che, da un lato, smista il traffico attorno all’abitato e, dall’altro, offre protezione contro i rischi naturali, è un esempio di come si possano creare sinergie grazie a tecnologie innovative senza impermeabilizzare il terreno più del necessario”, afferma l’assessore provinciale Alfreider. Come ha avuto modo di spiegare il direttore della Ripartizione Infrastrutture, Umberto Simone, la circonvallazione Est di San Candido è destinata a diventare l’arteria principale in direzione Sesto. Ma dovrà essere conservato il collegamento attuale, che diventerà comunale, da utilizzarsi nelle situazioni di emergenza, oltre che per il traffico interno.

La modifica del piano urbanistico è solo un passo verso la realizzazione del progetto. Il finanziamento del progetto è ancora in fase di definizione – questo è stato uno dei temi affrontati oggi dal sindaco di San Candido, Klaus Rainer, assieme all’assessore provinciale Alfreider dopo la seduta dell’esecutivo provinciale.