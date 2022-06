Cerimonia dei paracadutisti al monumento di Darfo Boario

giovedì, 30 giugno 2022

Darfo Boario Terme – La Sezione Paracadutisti Valle Camonica dell’ A.N.P.d’I., si è ritrovata presso il parco dei Paracadutisti d’Italia a Darfo Boario Terme (Brescia), per festeggiare il decimo anniversario dell’inaugurazione del monumento ad esso annesso.

L’opera nata da un’idea dell’allora Presidente Par. Cav. Bruno Pellegrinelli, ed approvata all’unanimità dal consiglio direttivo, subì poco tempo dopo un notevole danno provocato probabilmente da una ragazzata, ma che suscitò un forte sdegno da parte di tutti gli associati.

La cerimonia è stata resa ancora più importante dalla presenza del colonnello Fulvio Menegazzo, comandante del Reggimento Alpini Paracadutisti Ranger, nostro conterraneo, invitato come ospite d’onore. Presenti le autorità civili e militari e Gonfalone del Comune di Darfo Boario scortato dalla Polizia Locale.

Il discorso del presidente della Sezione, Paracadutista Antonello Richini, è iniziato con un commovente ricordo del Paracadutista Gabriele Ducoli, recentemente scomparso.

Personaggio molto conosciuto e stimato all’interno della Sezione, Gabriele Ducoli ha lasciato in tutta la Sezione un vuoto incolmabile.

Richini ha poi rimarcato l’impegno che tutti devono mettere anche nella vita di tutti i giorni, perché lo status di Militari non è finito con il congedo, ma deve essere manifestato sul lavoro, in famiglia, nella società.

Durante la cerimonia sono stati ricordati ad uno ad uno i Folgorini Camuni, e alla lettura dei loro nomi, tutti in coro hanno risposto “Presente!”. Nel corso dell’evento sono stati consegnati i riconoscimenti di socio benemerito al Paracadutista Cav. Bruno Pellegrinelli e alla M.B.V.M. Luogotenente Inc. Par. Ranger Stefano Ruaro, per il loro impegno all’interno del sodalizio.

Attestati di stima sono poi stati riconosciuti ai soci, Tenente Carabinieri Forestali Anita Martinelli per i brillanti risultati ottenuti durante la sua carriera militare, e al Ten. Par. Tiziano Andreoli per l’impegno dimostrato in Sezione. Presenti le rappresentanze degli Alpini, Avieri, Bersaglieri, Carabinieri e Marinai.