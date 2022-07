venerdì, 1 luglio 2022

Cembra – Annullo per ricordare la prima medaglia olimpica di curling. Un timbro dedicato alla prima medaglia d’oro italiana nel Curling, in attesa che il Ministero dello Sviluppo Economico autorizzi l’emissione di un francobollo, già richiesto dal Comune di Cembra (Trento).

Ad imprimere sulle cartoline l’annullo filatelico – per la prima volta dedicato da Poste Italiane a questa disciplina sportiva – sono stati proprio loro: i campioni olimpici Stefania Constantin e Amos Mosaner. E per almeno altre 400 volte ieri sera 30 giugno – tante quante le cartoline distribuite – il timbro è stato ripetuto (con tanti autografi) e distribuito agli abitanti della valle per ricordare la storica vittoria alle Olimpiadi di Pechino. Un segno che consentirà di ricordare nel tempo l’impresa sportiva di Constantini e Mosaner ed il curling, uno sport di cui oggi grazie a loro si parla in tutta Italia.

All’iniziativa hanno partecipato la sindaca di Cembra Alessandra Ferrazza ed il responsabile degli uffici postali trentini Livio Rado. Stefania Constantin e Amos Mosaner hanno ringraziato Poste Italiane per l’invito alla manifestazione, che si è tenuta al parco Tre Maestri in occasione della rassegna dedicata al Müller Thurgau. L’annullo è stato realizzato da Poste Italiane su iniziativa dell’Associazione Curling Cembra.