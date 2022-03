Borno Ski Area, domenica il Closing Party della stagione invernale

martedì, 22 marzo 2022

Borno – Un closing party in piena regola. Borno Ski Area saluta l’inverno con una grande festa alla partenza degli impianti.

Dopo aver spostato in là di una settimana la chiusura della stagione bianca inizialmente prevista per il 20 marzo, domenica 27 (ultimo giorno di apertura) chiunque andrà nella Skiarea sarà accolto da una stazione in festa. Musica con dj set e animazione dalle 13 al Barissimo e skipass gratuito, per tutta la giornata, per coloro che vorranno godersi l’ultima discesa sugli sci di questo strano inverno. “Avaro di neve ma ricco di soddisfazioni. I conti li facciamo alla fine – ha detto Demis Zendra, amministratore delegato di Borno Ski Area –, ma possiamo già dire con certezza che è stata una grande stagione, sicuramente da ricordare. Le ottime condizioni delle piste che non sono mai venute meno ci hanno consentito di spostare in avanti di una settimana la chiusura: questa settimana (eccetto il campo scuola) il comprensorio è aperto. E domenica chiudiamo in bellezza, con tutti coloro che ci hanno voluto bene anche in questa stagione“.