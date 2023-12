Bormio Ski World Cup, festa dello sci alpino ed eventi collaterali

martedì, 26 dicembre 2023

Bormio (Sondrio) – Bormio Ski World Cup, tanti gli eventi collaterali per una vera e propria festa dello sci alpino. Oltre al programma gare, confermatissimo con la discesa di giovedì 28 dicembre e il SuperG di venerdì 29, la tappa post natalizia della Coppa del Mondo di sci alpino di Bormio prevede anche una serie di eventi collaterali che renderanno magica l’atmosfera e festante l’aria nella Magnifica Terra (foto © Pentaphoto).

Domani pomeriggio – mercoledì 27 dicembre – alle 17 ci sarà la sfilata degli sci club, dei gruppi sportivi locali e delle scuole sci, con la partecipazione della Filarmonica Bormiese, lungo la via Roma fino a Piazza del Kuerc. Alle 17 animazione in piazza Kuerc: thé caldo, vin brulè con gli Alpini di Bormio. Alle 18 inizio sfilata da piazza San Vitale a Piazza Cavour-Kuerc. A seguire, intorno alle 18.30, nella centralissima piazza bormina, cuore pulsante del paese, si terrà l’ormai consueta estrazione dei pettorali per la discesa libera del giorno successivo.

Giovedì 28 dicembre, intorno alle 10.10, sulla parte finale della Stelvio si terrà la discesa dei ragazzi dello Sci Club Bormio, per omaggiare tutti i vincitori che hanno conquistato questa pista leggendaria, dal 1985 fino alla scorsa edizione. Nel pomeriggio del 28, dalle 15.30, sarà la volta dei giovani e delle giovani promesse che si sfideranno nella parte conclusiva della Stelvio nel Vitalini Speed Contest. Alle 16 tutti ad ammirare il B.SIMO Tattoo Factory – Street Art – mentre alle 17 in Piazzetta Walter Fontana (parcheggio via Vallecetta) ci sarà il Coach Corner Party con Carlo Vanzini, voce della Formula 1 di Sky e speaker della Discesa e del SuperG a Bormio, e il pilota Marc Gené presentano la Stelvio in un’intervista con piloti di F1 ed ex discesisti di Coppa del Mondo.

Un interessante talk tra Piloti di F1 e sciatori-discesisti: Deborah Compagnoni, Pietro Zazzi, Giorgio Rocca, Werner Hell, Pietro Vitalini, Danilo Sbardellotto. Race party, musica live con Simone Rabanser e la sua fisarmonica moderna. Food & Beverage per tutta la durata dell’evento. Gran finale nella serata del 29 dicembre con la Festa di Chiusura, a partire dalle 21 in piazza del Kuerc, un DJ Set con Alex Farolfi e Chicco Giuliani di Radio Deejay. Musica, intrattenimento e gadget per tutti, con ingresso libero.