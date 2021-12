Berzo Inferiore: paese diviso sulla proposta di togliere “Inferiore”

mercoledì, 8 dicembre 2021

Berzo Inferiore – La proposta ha già sollevato discussioni nel paese della Val Grigna. Con una proposta di mozione il capogruppo di minoranza Walter Bianchi (Grande Nord) ha chiesto l’abrogazione o variazione dell’aggettivo indicativo “Inferiore” del Comune di Berzo Inferiore (nella foto Walter Bianchi).

“Con la presente – si legge nella proposta di mozione che sarà discussa in uno dei prossimi consigli comunali – siamo a chiedere l’abrogazione o la variazione dell’aggettivo “Inferiore”, che a nostro parere rende un senso di inferiorità della nostra comunità”.

Nella mozione viene tracciata la cronistoria di Berzo dal 1041 fino ai giorni nostri: “Il paese di Berzo – prosegue la mozione – si trova tra Biennio ed Esine e nella parte inferiore della Val Grigna. Negli anni 60/70 l’allora sindaco Giovanni Trombini proposte di chiamare il Comune “Berzo San Glisente“. In Valle Camonica esiste già un Comune – Berzo Demo – che comprende la frazione di Berzo”.

“A nostro parere consiglieri di minoranza è forse giunto il momento di tornare al nome Berzo come alle origini oppure alle sostituzione dell’aggettivo “Inferiore” con “Val Grigna”. Siamo aperti anche a un nome diverso, purché si tolga “Inferiore”, conclude la mozione.

Per i circa 2500 abitanti ci sarebbero dei cambiamenti, soprattutto sui documenti, sia dei cittadini che delle aziende e anche per questo il paese si è diviso.