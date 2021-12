Austria, si entra senza restrizioni solo con la terza dose

sabato, 18 dicembre 2021

Bolzano – E’ ripartita la serie di restrizioni reciproche anche sui viaggi tra Paesi, e anche all’interno dell’Unione Europea. La variante Omicron ha spinto alla stretta diversi Stati: l’Italia su tutti, ora l’Austria segue in parte la linea del Governo Draghi, togliendo le restrizioni in ingresso solo a chi ha già ricevuto la terza dose di vaccino Covid.

Da lunedì, 20 dicembre, le persone vaccinate senza booster o guarite dovranno essere in possesso di un tampone pcr negativo non più vecchio di 72 ore. Per i non immunizzati scatta invece una quarantena di dieci giorni, con l’isolamento che potrà essere interrotto dopo cinque giorni con un test molecolare negativo.