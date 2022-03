Arianna Fontana, la premiazione in Regione

martedì, 1 marzo 2022

Sondrio – Un appello congiunto per la pace “con la speranza che la situazione in Ucraina trovi presto una soluzione diplomatica”. Lo hanno rivolto il presidente della Regione, Attilio Fontana, e la campionessa olimpica dello short track, Arianna Fontana, che, oggi a Palazzo Lombardia, ha ricevuto dal governatore un premio come riconoscimento per la medaglia d’oro conquistata dalla valtellinese alle recenti olimpiadi invernali di Pechino.

“Arianna è stata fantastica – ha commentato il presidente Fontana – e con i successi ottenuti in Cina diventa l’atleta olimpica italiana più medagliata di sempre”.

Ad Arianna Fontana è stata anche consegnata una bandiera personalizzata con la Rosa Comuna “che, di fatto – ha spiegato il governatore – la incorona come ambasciatrice vincente nel mondo della nostra Regione”.

Da parte sua, la campionessa ha sottolineato quanto forte sia il legame con la sua terra: “Ricevere questi riconoscimenti in una sede così importante – ha detto – mi rendono ancora più orgogliosa di essere lombarda”.