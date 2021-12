Arco, festa per i 102 anni di Elvira Sugan

martedì, 14 dicembre 2021

Arco – La data di nascita all’anagrafe è il 12 dicembre 1919, ma Elvira Sugan da sempre festeggia gli anni il 13 perché è il giorno di una delle sante più amate: Lucia da Siracusa. Così ha fatto anche per il 102° compleanno, lunedì 13 dicembre. Vivendo in casa di riposo, precisamente alla Residenza Valle dei Laghi di Cavedine, i suoi cari li ha dovuti ricevere scaglionati a piccoli gruppi, per le note norme di sicurezza imposta della pandemia.

Felicissima, come sempre, del compleanno e della festa, Elvira Sugan ha apprezzato i tanti regali, i fiori e i biglietti di auguri. Tra questi, il mazzo di fiori dell’amministrazione comunale con il biglietto di auguri del sindaco Cristina Santi. Ma soprattutto, poter rivedere le due figlie Claudia e Fiorenza coi rispettivi mariti Giorgio e Giuliano, i nipoti Claudio, Gabriele, Massimiliano e Roberto con la moglie Elena, e i pronipoti Alessandro, Angelica, Federico e Matilde. Qualche perplessità l’ha espressa solo al momento della foto, preoccupata di non avere i capelli nella forma migliore.

Nata a San Bonifacio, ultima di sei figli di Angelo e Franceschina, nel 1944 Elvira ha sposato Vittorio Fiorin, che quattro anni più tardi ha trovato lavoro a Riva del Garda, dove la coppia si è stabilita. Elvira si è sempre dedicata alla famiglia, con un piglio -raccontano ridendo le figlie- deciso e autoritario, e con grande energia. Alla bellezza di 102 anni, è ancora vivace e in salute. Una passione che ha sempre avuto è viaggiare, vedere posti nuovi, e anche passeggiare: solo fino a pochi anni fa ancora andava quotidianamente dal rione Degasperi, dove viveva, fino al centro di Riva del Garda.