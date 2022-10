APT Garda Dolomiti conquista gli Hospitality Social Awards 2022 di Rimini

mercoledì, 12 ottobre 2022

Riva del Garda – L’innovazione del Garda Trentino si è imposta anche fuori regione. In occasione di Hospitality Day di Rimini, l’evento formativo dedicato agli operatori dell’ospitalità, Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. è stata nominata vincitrice degli Hospitality Social Awards 2022 per la categoria ‘destinazioni turistiche‘ “per la capacità di comunicare un territorio in modo innovativo, coinvolgendo tutti gli operatori, oltre che per l’organizzazione e la qualità dei contenuti”. Il premio, giunto all’undicesima edizione, è dedicato alle eccellenze del social media marketing nel turismo e nel settore dell’hospitality. Foto @ Giorgio Salvatori.

Gli elementi distintivi che hanno valso l’ambito premio all’APT Garda Dolomiti sono stati campagne digital e social basate su creatività, target e tempistiche selezionate e social ads che hanno generato dati importanti nel corso del 2022. Tra i protagonisti di queste campagne social – e decisivi per la vittoria – ricordiamo gli innovativi servizi inaugurati negli scorsi mesi dall’APT Garda Dolomiti.

A partire da Jobs, la sezione dedicata agli annunci di lavoro, selezionabili per località e categoria, in italiano e inglese, e caricati direttamente dagli operatori attraverso il portale B2B partner.gardatrentino.it, fino alla Crew Card – la prima realizzata in Italia -, riservata ai lavoratori del turismo, per vivere al meglio il proprio tempo libero rendendo ancora più gratificante lavorare nel Garda Trentino (a oggi circa 1000 card sono state rilasciate).

Grande soddisfazione da parte dei vertici dell’azienda per il turismo, ai quali è stato consegnato il prestigioso riconoscimento durante la cerimonia di premiazione. “È motivo di grande orgoglio per tutto l’ambito turistico ricevere questo premio. La capacità di comunicare il nostro territorio in modo innovativo, in grado di coinvolgere tutti gli operatori, l’organizzazione e la qualità dei contenuti sono state le basi della nostra strategia social e si sono rivelate leve vincenti” ha dichiarato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, da sempre convinto che sia la capacità di fare sistema fra gli operatori turistici a far crescere il valore della destinazione.

“È stato un anno impegnativo; abbiamo impostato un nuovo modello di coinvolgimento degli operatori e spostato il focus dell’azienda sulla gestione del territorio. Un percorso non facile ma che ha trovato ampia collaborazione e sta dando i suoi frutti. Questo premio va a tutti coloro che si sono stretti intorno alla DMO e hanno deciso di sostenerla. Un ringraziamento a tutti i nostri partner oltre che ai nostri collaboratori” ha concluso il Direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Oskar Schwazer.

