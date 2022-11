martedì, 29 novembre 2022

Trento – Approvato il bilancio di previsione del Consiglio provinciale di Trento. Esaurito il question time, il presidente Walter Kaswalder ha presentato la relazione illustrativa della proposta di bilancio di previsione del Consiglio provinciale per gli esercizi finanziari 2023-2025, la cui delibera è stata approvata dopo la discussione con 23 voti a favore e 9 di astensione. Il testo riporta gli stanziamenti per l’anno 2023 delle entrate e delle spese, il cui ammontare complessivo è pari a 13.617.390 euro per la parte di competenza (di cui euro 1.992.000,00 per servizi conto terzi e partite di giro) e a 14.603.390 euro per la cassa. Per gli anni 2024 e 2025 gli stanziamenti complessivi di competenza sia di entrata che di spesa, comprendenti i servizi conto terzi e le partite di giro, ammontano rispettivamente ad euro 13.674.890 e ad euro 13.411.890.

La discussione.

Alex Marini (Misto-5 Stelle) ha apprezzato l’annuncio che nella prossima legislatura saranno pronti i sistemi informatici per la presentazione degli atti politici dei consiglieri e la pubblicazione del libretto “Cittadini Protagonisti” sugli istituti di partecipazione alla vita politica e istituzionale nella nostra Provincia. Il consigliere ha poi salutato con favore le iniziative adottate dal Consiglio per la riduzione dei consumi energetici interni e al riguardo ha ricordato di aver richiesto nel 2018 un bilancio energetico-ambientale del Consiglio. Sul funzionamento degli organi ha suggerito di introdurre con una modifica del regolamento perché vengano registrati anche i lavori delle Commissioni. E ha chiesto una relazione comparativa sull’utilizzo degli istituti di partecipazione dei cittadini nei tre territori dell’Euregio.

Alessandro Olivi (Pd) ha sottolineato l’esigenza di rafforzare le competenze legislative del Consiglio provinciale, per rendere possibile l’esercizio di un effettivo ruolo di controllo in particolare sulle norme proposte dall’esecutivo, anche per evitare il rischio che siano impugnate dal governo nazionale. Un esempio di esposizione al ricorso che potrebbe costringere la Provincia a retrocedere da un atto importante, è il disegno di legge portato avanti dalla Giunta e in discussione proprio in questa seduta consiliare, che propone una proroga alla scadenza delle concessioni per le grandi derivazioni idroelettriche del Trentino, materia questa che viene considerata di competenza statale. Olivi ha esortato l’assemblea legislativa ad impegnarsi per mettere i consiglieri nelle condizioni di disporre di maggiori strumenti di confronto.

Il presidente Kaswalder ha risposto segnalando che sono in fase di predisposizione alcuni concorsi per l’assunzione di personale presso il servizio legislativo, proprio per potenziare il ruolo del Consiglio rispetto alle norme presentate dalla Giunta. E ha apprezzato le osservazioni e le proposte di Marini per migliorare l’attività a vari livelli.