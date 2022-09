Alpe Cimbra, gli appuntamenti del weekend

venerdì, 2 settembre 2022

Folgaria – Un primo weekend di settembre ricco di appuntamenti nel comprensorio dell’Alpe Cimbra. Di seguito il programma completo. Domani pomeriggio a Lavarone spicca l’appuntamento sul Sentiero il Respiro degli Alberi.

VENERDÌ 2 SETTEMBRE

Mercatino del riuso, piazza Marconi Folgaria – dalle 8.00 alle 13.00

Mercatino del riuso FLOHMARKT a cura dell’Associazione Trentina Mercatino delle Pulci, un’occasione dove si possono trovare oggetti del collezionismo e del vintage, che si pone lo scopo di diffondere la cultura del riciclo, del risparmio energetico e del rispetto ambientale.

XIV Seminario di Lavarone “I sensi perduti del Corpo” – Centro Congressi fraz Gionghi, lavarone – fino al 4 settembre

Seminario organizzato da ITACA International Transactional Analysts for Childhood an Adolescence dal titolo “I sensi perduti del corpo”.

I.T.A.C.A. è un luogo di scambio, aperto a tutti coloro che operano a vari livelli e con diversi ruoli in area clinica, educativa e sociale con bambine, bambini e adolescenti e i loro genitori di qualsiasi origine, provenienza, cultura e religione.

INFO ITACA – navigando@versoitaca.it

Spettacolo Family Emotions, piazza Marconi Folgaria – ore 21.00

Lo spettacolo per bambini del venerdì proposto dall’animazione nella piazza di Folgaria.

INFO APT Alpe Cimbra 0464 724100 – info@alpecimbra.it

SABATO 3 SETTEMBRE

Convegno “La lince eurasiatica nelle Alpi” – Sala “Josef Bacher”, Luserna

Convegno con la partecipazione di Paolo Molinari, Anja Jobin-Molinari, Graziano Busettini, Cristiano Manni.

Qual è la presenza della lince sulle Alpi? Quali sono i progetti di conservazione della specie? Queste, soltanto alcune delle numerose domande alle quali verrà presto data risposta, grazie al convegno “La lince eurasiatica nelle Alpi”.

Info: 0464/789638 oppure info@lusern.it

Sentiero il Respiro degli Alberi, loc. Lanzino, Lavarone – ore 17.00

Lungo il famoso percorso del Respiro degli Alberi di Lavarone si svolgerà un evento che abbina alle istallazioni artistiche presenti nel bosco delle esibizioni musicali classiche e contemporanee, un calice di vino e una degustazione dei prodotti tipici del territorio.

Un viaggio nei suoni, nell’arte e nei sapori immersi nella natura dell’Alpe Cimbra.

INFO APT Alpe Cimbra 0464 724100 – info@alpecimbra.it

Timelapsus – Folgaria – Piazza Marconi – ore 21.00

Spettacolo di improvvisazione teatrale con coinvolgimento diretto del pubblico.

INFO APT Alpe Cimbra 0464 724100 – info@alpecimbra.it