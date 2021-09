Alle scuole della provincia di Sondrio più di 815mila euro: gli importi per gli Istituti

martedì, 28 settembre 2021

Tirano – Ammontano complessivamente a 815.303,45 euro le risorse finanziarie ripartite dall’Ufficio Scolastico Regionale per le scuole della provincia di Sondrio al fine di garantire l’operatività delle scuole per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 mediante l’attivazione di ulteriori incarichi temporanei di personale docente, tecnico, amministrativo e ausiliario in relazione al periodo settembre-dicembre 2021, per le finalità connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

“Dà sollievo sapere che le nostre scuole a breve potranno fruire di questi fondi che andranno ad aggiungersi all’impegno profuso per un sereno avvio di anno scolastico – dichiara il Dirigente Ust, Fabio Molinari –. In questo modo ciascun Istituto potrà far fronte alle singole emergenze che potranno presentarsi da qui fino al 31 dicembre. Mi auguro soprattutto che tali risorse possano risollevare anche le situazioni di particolare criticità di cui ho già accennato nei giorni scorsi e che il Governo le possa prorogare fino alla fine del corrente anno scolastico 2021/2022”.

Di seguito gli importi assegnati ad ogni Istituto della Provincia di Sondrio:

IC BERBENNO

19.604,77

IC PONTE

24.692,43

IC TEGLIO

25.234,28

IC TIRANO

24.460,62

IC BORMIO

34.607,25

IC GROSIO

36.075,65

IC ARDENNO

22.432,16

IC ALAMONA

24.111,89

IC SPINI VANONI

26.205,59

IC DAMIANI

23.698,99

IC NOVATE

24.306,01

IC DELEBIO

33.952,65

IC COSIO

15.279,97

IC TRAONA

18.354,94

IC PAESI OROBICI

27.271,74

IC PAESI RETICI

36.117,41

IC S. CENTRO

22.245,24

IC BERTACCHI

28.493,09

IC GARIBALDI

32.100,53

IC LIVIGNO

22.207,13

ALBERTI

24.412,28

PINCHETTI

30.930,06

CONVITTO

26.824,66

POLO LICEALE

39.855,26

MATTEI

30.461,72

DE SIMONI

27.539,67

ROMEGIALLI

32.228,18

NERVI FERRARI

30.240,50

DA VINCI

29.088,49

CROTTO CAURGA

21.955,93

CPIA

314,36

TOTALE 815.303,45