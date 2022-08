Al passo Durone la Festa alpina della sezione Bleggio: il programma

mercoledì, 10 agosto 2022

Bleggio – Grande appuntamento per gli alpini trentini: sabato 13 e domenica 14 agosto è in programma la Festa degli Alpini, sezione Bleggio, al passo Durone.

Dopo la pausa causata dalla pandemia, proseguono incessantemente le organizzazioni degli eventi a livello locale: sabato 13 agosto, alle 18, inizierà la festa degli alpini con il tiro a segno “1° Memorial Fabio Farina”, per poi proseguire con cena, musica e karaoke.

Domenica 14 agosto invece alle 10:30 ci sarà l’alzabandiera; successivamente la sfilata verso la Chiesetta di Sant’Albert per deporre la corona dei caduti al monumento di tutte le guerre e alle 11 è prevista la Santa Messa. La Festa proseguirà da mezzogiorno fino a sera con: il rancio alpino, i canti del Coro Castel Campo, e non mancheranno animazioni per bambini, la lotteria e musica.