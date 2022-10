A Mösern i 50 anni di Arge Alp. Fugatti: “Un messaggio di dialogo e di pace”

giovedì, 20 ottobre 2022

Mosern – “Il cinquantesimo di Arge Alp oggi testimonia un grande progetto, iniziato proprio da questo luogo con i suoi fondatori. Un progetto di collaborazione, di dialogo, di pace tra i popoli: in questo momento in cui la guerra è nel cuore dell’Europa capiamo quanto sia importante che territori diversi cerchino di collaborare e dialoghino fra loro. Un messaggio di dialogo che auspichiamo possa essere raccolto”. Questo è quanto il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha detto al termine della cerimonia di celebrazione per i 50 anni della Comunità di Lavoro delle Regioni Alpine che si è svolta a Mösern, in Tirolo presso la Campana della pace dello spazio alpino, alla presenza dei vertici istituzionali della Regioni che fanno parte di Arge Alp.

Presenti, oltre al presidente Fugatti, il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher, il capitano del Tirolo Günther Platter e, tra gli altri, rappresentanti delle Regioni Arge Alp di Baviera, Länder Vorarlberg, Tirolo e Salisburgo, Regione Lombardia Cantoni dei Grigioni, San Gallo e Ticino. Dopo la cerimonia iniziale alla quale hanno partecipato formazioni Schützen locali, che hanno salutato a salve le autorità e la banda di Telfs con alcuni intermezzi musicali, il gruppo si è recato verso il colle che ospita la Campana della pace dello spazio alpino, per un momento di riflessione condivisa sui valori fondanti di Arge Alp.